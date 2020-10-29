原标题：基金三季报密集披露白酒、医药持续受宠

进入10月底，公募基金三季报进入密集披露期。截至发稿时，纳入Choice权益类基金数据的570只股票型开放式基金以及4329只混合型开放式基金过半数产品已完成披露。资产配置数据显示，公募基金整体股票投资占比连续两个季度上升，债券配置比例下降。

国海证券统计指出，从当前持仓个股情况来看，白酒、生物医药、芯片股是公募基金重点关注的方向。消费需求持续复苏的背景下，基金对白酒行业依然情有独钟。贵州茅台依然是最受基金青睐的重仓股。截至三季度末，有554只基金持有贵州茅台，基金持有总量在所有个股中位居榜首。持仓量居前的有华夏上证50ETF、招商中证白酒指数分级、景顺长城新兴成长混合等。五粮液也在三季度被480只基金持有，增持基金数量达到120多只。

医药行业方面，恒瑞医药、长春高新、迈瑞医疗等依旧被基金抱团持有。三季度以来迈瑞医疗被127家基金调研，调研频次高达708次。金鹰医疗健康产业股票基金经理韩广哲表示，A股市场医药行业公司经过短期调整后，部分消化了高估值压力，将坚持自下而上对重点医药公司进行跟踪。

值得注意的是，部分基金重仓个股遭大幅减持。Choice数据截至27日的部分统计显示，立讯精密三季度被减持6.3亿股，中信证券被减持4.28亿股，招商证券、邮储银行和隆基股份均被减持超3亿股；增持方面，大北农被增持1.11亿股排名第一，长城汽车3800余万股均为万家行业优选混合三季度所增持排名第二。

从部分绩优基金经理三季度策略及后市展望来看，部分基金经理持谨慎乐观态度。景顺长城新兴成长混合基金经理刘彦春认为，今年我国资产价格复苏快于生产端，上涨有一定泡沫化特征。未来很长一段时期内，对待资本市场需要精打细算、小心应对。但长远来看，仍持乐观态度。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)