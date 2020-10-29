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传统手工艺迎新机 直播电商助“触网”生金

2020年10月29日08:10  来源：经济参考报
 

　　10月27日，为期三天的2020年中国·山东国际苹果节在山东省烟台市国际博览中心开幕。本次大会以“创新、提质、增效、富民”为主题，来自国内外主要苹果产区及优质果品地区的20余家展团及300余家涉农企业参会参展。图为苹果经销商在苹果节上通过网络直播的形式推介苹果。

　　新华社发（唐克 摄）

　　随着直播电商快速发展，此前“曲高和寡”的传统手工艺也迎来新的发展“风口”。10月23日，在江西景德镇陶溪川园区，抖音正式宣布面向全国手艺人、手艺商家推出“看见手艺”计划。目前，抖音“看见手艺”计划已在江西率先落地。

　　“看见手艺”计划落地

　　据悉，此次抖音推出的“看见手艺”计划将发挥抖音视频直播、电商的能力，通过流量扶持等多项举措，助力传统手工艺被更多人看见，为手艺人创造更多收入。

　　事实上，抖音从2018年就开始对手艺人进行运营，去年3月抖音推出非遗合伙人计划，截至目前共发布超过4000万个非遗视频。“我们专门成立了部门服务和运营手艺人相关类目，比如玉雕、陶瓷、木雕、茶艺、金石篆刻等，我们通过基地对手艺人进行集中的品控。我们在全国已经有20多家像陶溪川这样基于传统手工艺品的基地，而且未来会有更多。”抖音珠宝文玩运营负责人汪礼强透露。

　　“抖音是一个平台，是一个工具。作为一个使用者，首先得学会使用工具。我们要鼓励手艺人积极上网拥抱互联网，拥抱科技。”景德镇陶瓷大学传统雕塑系主任邵长宗表示，首先应该看到科技的进步，这是非常重要的一点。不过，邵长宗也指出，抖音应该出台更多线下方式，让手艺人在输出的同时得以反哺。

　　据了解，抖音在推广传统手工艺方面将进一步加大扶持力度，主要包括开通入驻快速通道、新入驻扶持政策、线上线下专项培训、针对手艺人品类做专属活动，以及与文化学者、名人、大师的整合营销，严格品控等。

　　“对我们来讲，营造良好的抖音手艺人作品生态是最核心的。目前这个阶段，我们需要三类手艺人：一是有国家认证证书的大师，比如非遗类等；二是散落在全国的传统手艺人；三是创新型的手艺人，比如各大工艺美术学院的毕业生和老师。”汪礼强表示，手艺人作品要带有手工成分，一般要超过30%，从业年限要超过三年，且作品要有一定的审美性。

　　传统手工艺迎直播新机

　　中国传统手工艺源远流长，但随着工业社会生产力的提高，批量生产的工艺制品以价格低廉、功能实用、种类繁多等优势，挤压了传统手工艺品的市场，不少传统手工艺因此衰落失传。近年来，随着物质生活的不断丰富，精神消费需求被激活，“匠人”“匠心”成为热词，特别是视频直播给传统手工艺带来了新机会。

　　传统手工艺品消费市场正逐渐壮大。统计数据显示，2020年传统手工艺品市场估计在6000亿元左右。“抖音的数据也证明了这一点。今年以来，抖音手艺类商品销售额每个月以近乎翻倍的速度增长。9月手艺类商品销售额相比1月增长了71倍。”抖音电商运营负责人木青表示。

　　“抖音的视频直播和智能分发能力让中小手艺人有了更多‘破圈’的可能。”木青表示，传统手工艺的生产模式以个体工作室为主，缺乏营销推广能力，加之传统电商平台的流量主要被头部商家占据，普通手艺人的产品难以被消费者发现，而抖音门槛低、易操作，“抖音账号就是他们的门店，一台手机就是最好的推广工具，手工艺相关的短视频、直播就是最好的推广内容。”

　　对此，邵长宗认为，视频对于传统手工艺是更友好的媒介，“传统手工艺品的艺术文化价值既体现在产品的形态设计上，也体现在制作过程和工艺历史等背后的故事里，而视频相比图文能更好地呈现这些信息。”

　　日活用户超过6亿的抖音平台，已经吸引了越来越多手艺人。62岁的李年根是江西新余的一位竹编师傅，9岁开始学习竹编，是家里竹编手艺的第五代传人。因为竹编不挣钱，李师傅前后收过的30多个徒弟都因为收入问题改了行。去年李师傅开始接触抖音，通过抖音小店销售竹编产品，一个月能卖出5万元的产品。

　　不只是老师傅，年轻人也把抖音作为手艺创业的新选择。景德镇陶瓷大学学生周馨通过抖音直播，两个月卖出了价值10万元的手作瓷器，是过去同期收入的100倍。据了解，周馨计划毕业后依托抖音建立自己的工作室。

　　力助千名手艺人年入破百万

　　“抖音电商希望帮助更多像李师傅这样的手艺人赚到钱，让真正的好手艺走进大家的生活。”木青介绍，抖音“看见手艺”项目将通过流量扶持、费用优惠、专属运营活动、直播基地服务等多重措施，让手艺人搭上直播电商的快车。据介绍，目前招募计划已经上线，在抖音搜索“看见手艺”即可报名参与。

　　鉴于传统手工艺具有地域集中的特点，为更好地服务手工艺人和商家，抖音电商在全国多个传统工艺原产地开设了直播电商基地，邀请商家和手艺人入驻，提供资源整合、培训运营等一体化的配套服务，并对物流、品控进行把关。

　　今年7月，抖音电商在景德镇落地了全国首个陶瓷直播基地，并在9月组织了首届陶瓷开窑节，5天时间累计成交额超过5000万元。据介绍，抖音电商已经在全国落地20多个这类基地，类目覆盖陶瓷、木雕、玉石、茶艺等。此外，即将到来的抖音电商“双11”大促“1111抖音宠粉节”，也将为手艺人开辟“匠心”专属板块。

　　对此，木青表示，对于传统手工艺来说，要有传承首先要有市场，手艺人要有收入、有盼头。“希望通过一年的努力，帮助超千名手艺人在抖音年收入过百万元。”

　　如今，李师傅在抖音上已经拥有了423万粉丝，每月通过抖音卖出的竹制品达上百件。现在，李师傅脑子里经常转着各种和竹编相关的想法，他想用竹子编出《清明上河图》，想做出更多好作品，还想等将来销量大了，让迫于生计改行的徒弟们回来一起做竹编，把这门手艺传承下去。

　　一位福建网友曾向李师傅发来定制需求，编三个300元的竹枕，收到货后对李师傅的手艺很满意，于是又定制了5个做工更精细的竹枕，每个1500元。这样的竹枕，李师傅编一个要用一星期的时间，但他却从心里高兴：“我能把这个东西编出来，有人能认可我的手艺，钱多少不是问题。”

　　无独有偶。作为一名深受喜爱的篆刻艺术家，王臻的印章曾拍出38万元的高价。“那天我直播到凌晨四五点钟，一抬头，发现仍然有很多朋友在观看直播。”8月下旬的一次直播，让王臻真正见识到抖音网友的热情。在王臻看来，在抖音上通过直播能让更多年轻人爱上篆刻艺术，也想帮助其他篆刻、书法创作者，乃至玉雕、制笔、制墨、制砚等姊妹艺术创作者，一起到自己直播内容的矩阵里，从而让更多人了解传统文化的魅力。

　　“作为商业机构，抖音对弘扬传统文化做了很多工作。我希望传统手艺人能拥抱变化、拥抱视频、拥抱互联网，希望手艺人能够为平台和受众提供更多更好玩的东西。”对于未来，今日网红创始人彭超期许道。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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