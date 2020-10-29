数字货币和移动支付工具有啥不一样

在深圳市政府和中国人民银行近期联合开展的数字人民币红包活动中，47573名中签个人成功领取数字人民币红包，使用红包交易达62788笔，交易金额达876.4万元。部分中签个人还对数字钱包进行了充值，充值消费金额90.1万元。从深圳试点活动情况看，中签用户在手机上下载应用软件后，仅需注册账号即可使用数字人民币，操作较为简便。

10月25日，中国人民银行数字货币研究所所长穆长春在第二届外滩金融峰会上表示，数字人民币是由人民银行发行的数字形式法定货币，由指定运营机构参与运营并向公众兑换。数字人民币与纸币和硬币等价，具有价值特征和法偿性。“数字人民币和纸钞、硬币等价，纸钞能买的东西，数字人民币都能买，纸钞能兑换的外币，数字人民币也能兑换。”穆长春说。

不少人会觉得，数字人民币和微信支付、支付宝都使用手机支付，功能相似，因此将形成竞争关系。

对此，穆长春表示，微信支付、支付宝和数字人民币不在同一维度上，微信支付和支付宝是金融基础设施，是“钱包”；而数字人民币是支付工具，是“钱包”的内容。数字人民币发行后，消费者仍可用微信和支付宝支付，只不过“钱包”里装的内容增加了人民银行数字货币。

“数字人民币发行和流通涉及社会各个方面，不是人民银行一家的事，需要全社会共同努力。”穆长春说。

此外，数字人民币使用“双离线技术”，这意味着即使没有网络也能顺利使用，这将使其适用场景更加广泛。

未来，数字人民币与人民币纸钞、硬币之间的兑换也将是免费的，为激励消费者使用，还可能设置一定的激励机制。穆长春表示，数字人民币具有非盈利性，追求社会效率和福利最大化，因此人民银行将建立免费数字人民币价值转移体系和金融基础设施，且不向发行层收取流通费用，商业银行也不向客户收取数字人民币的兑出和兑回服务费。

“这样有利于减轻实体经济负担，优化营商环境，进一步激发市场活力。同时，为了调动各参与方积极性，应参考现行现钞安排，划拨一定费用，建立合理有效的激励机制。”穆长春说。

目前，数字人民币已陆续在深圳、苏州、成都、雄安新区等四地试水，今后还将大面积推广。在此过程中，纸钞不会消失，而是与数字人民币长期并存。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)