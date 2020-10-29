山寨明星短视频号生意经：半月吸粉10万 可卖7000元

山寨明星短视频号的生意经：半个月吸粉10万 可卖7000元

中新经纬客户端10月29日电 (常涛)近日，一位年过六旬的阿姨因迷恋短视频平台里的山寨“靳东”引发关注。中新经纬记者调查发现，目前，其他山寨“靳东”账号在快手等短视频平台上依然存在。此外，山寨“闫学晶”“赵丽颖”“林志颖”等账号也在“疯狂吸粉”。

在这背后，一条成熟的培训、养号、出售或代售短视频账号的产业链浮出水面。有卖家对中新经纬记者介绍，养成一个拥有10万粉丝的高仿明星快手账号最快只需15天，可以卖到7000元。

高仿“林志颖”在线叫卖 售价4.5万元

“姐姐别动，帮我点亮一下小爱心和加号，今天我特别想看看你！”“哎呀，终于等到你了，盼星星盼月亮终于把我的神仙姐姐盼来了，看我等得这么辛苦，帮我点一下加号好吗？”

这是快手平台上一个昵称为“仙，唯爱东哥”的账号发布的两个视频作品的配文。这个快手账号无论是头像，还是发布的作品，均为演员靳东的写真照片，令不少粉丝误以为这就是靳东本人账号。

中新经纬记者注意到，在该账号发布的某作品评论区，有用户留言称“谢谢你！靳东：你辛苦了”，还有用户留言称“靳东，弟弟晚上好，姐姐只要每天能在视频里看见我帅气弟弟就高兴”“靳东你好！姐姐祝你天天快乐！”

不过，这些“神仙姐姐”可能想不到的是，令她们痴迷的“靳东”视频实际上并非靳东本人所发，而是某些人赚钱的工具。

中新经纬记者调查发现，目前出售高仿明星短视频号已成产业链，这些账号明码标价，有的模仿较为逼真，有的模仿较为粗糙，涉及众多明星。

卖家大白向中新经纬记者发来一组高仿明星快手视频号截图，涉及闫学晶、靳东、赵丽颖、刘恺威等明星。

中新经纬记者注意到，这些快手账号昵称与上述明星相关性较强，有的难以辨别。比如高仿闫学晶的快手视频号昵称为“二人转皇后 闫学晶”，而闫学晶本人认证快手昵称为“演员-闫学晶”。此外，这些快手账号发布的视频作品均为明星参演影视剧的剪辑，后期加上配音再发布。

大白表示，这些账号未认证、无违规、无限流，而且都可以进行升级，昵称和ID都可以再改。账号的价格按粉丝数量算，1万个粉丝700元。

中新经纬客户端此前曾报道，快手账号买卖还催生出了一些专业的交易平台，鱼爪新媒就是其中之一。鱼爪新媒网站快手号交易页面挂出了大量待出售的快手账号，每个账号都详细介绍了粉丝数量、认证主体、有无处罚、粉丝偏向等情况。

10月27日，中新经纬记者以买家身份咨询鱼爪新媒客服人员，对方表示，“我们是短视频账号转让平台，不收账号，也不养账号，只是在代售一些明星高仿快手账号。”

鱼爪新媒客服人员随后向中新经纬记者发来一个高仿林志颖的快手账号，昵称为“小志”，该高仿账号拥有超过100万粉丝，出售价格为4.5万元。该账号发布的作品均与林志颖有关，有的是他影视作品的片段，有的是他生活中照片。

当中新经纬记者提出“账号看起来有些假”，鱼爪新媒客服人员随即表示：“这账号完全没问题，你没看靳东那个假号吗？那么假都能骗到人。而且这100万粉丝都是自然增长的，这种账号吸粉能力惊人。”

中新经纬记者在调查中发现，除了快手平台，其他短视频平台也存在高仿明星视频账号。

卖家“号多多”表示，他手里有各大短视频平台的高仿明星账号，粉丝3000到5000不等。随后“号多多”发来了数张高仿明星账号的截图，涉及钟汉良、周迅、毛阿敏、王志文等明星。不过，这些账号在昵称上均做了改动，比如高仿钟汉良的昵称叫做“Zhong。汉良”，高仿王志文的账号叫做“@王志文@”。“号多多”表示，这些账号粉丝都是自然增长，580元一个。

半个月吸粉10万 可卖7000元

这些山寨明星短视频号是如何做起来的？又是谁在买呢？

大白介绍称，他们是一个专业的养号团队，不仅替别人代售快手账号，还带领学员自己养号。

“现在手里出售的高仿明星视频号都是从新号养起来的，就是自己找明星的素材剪辑成作品发出来，不明就里的用户以为这真的是明星账号，就会关注，慢慢涨粉。”大白还透露，“在不违规的情况下，养成一个粉丝10万的高仿明星快手账号，大概需要15到30天时间，如果凑巧碰上哪个作品平台给推荐了热门，可能10天时间就能达到10万粉丝，所以我们有时候也会买一些推广。不过现在养号不容易做了，老是被判违规。如果你想学习高仿短视频账号的养号技术，可以先买几个价格较低的新号练手，自己申请也可以。”

大白还表示，“现在养高仿明星视频号的，都不会去碰流量小鲜肉，因他们的粉丝极度年轻，很容易发现这是假的。而像闫学晶、靳东、王志文等粉丝群年龄偏大，容易上当受骗。”

那么，谁在买这些高仿明星短视频号呢？买来做什么？卖家“号多多”介绍，买这些账号的多是一些有意做直播带货或卖货的微商，他们要求短时间内有大量粉丝，同时又不用实名认证，即使被平台封禁了，也可以再买新账号“另起炉灶”。

律师：运营、出售高仿明星视频号侵犯多项权利

大白们的行为是否合规？据中新经纬客户端了解，快手平台严禁账号买卖和交易。

快手App用户服务协议中写道：由于您的账户行为(包括但不限于在线签署各类协议、发布信息、购买商品及服务及披露信息等)均代表您本人行为，您应妥善保管您的账户信息及密码并对您账户行为的结果负责，故快手提示您勿将账户出借、赠与、出租、转让、售卖或以其他方式许可他人使用。

10月28日上午，中新经纬记者以用户身份对上述其中一个高仿明星视频号“仙，唯爱东哥”进行举报。快手客服表示“快手严禁账号买卖和交易”。对于所举报的山寨明星视频号，快手客服表示，“我们已记录并去核实，快手会严格按照国家相关部门的要求，如有违规会严格处理。快手平时有专门监测人员筛查这些账号，可能暂时有一些情况没有被发现，这些账号也有可能按照平台规则不算违规。普通用户如果认为账号是在高仿明星账号，建议进行举报。”

来源：快手App

28日下午，中新经纬记者在快手平台已搜索不到账号“仙，唯爱东哥”。快手管理员发来的私信显示，该账号违反了《快手社区管理规定》已被处理，作品将不会展示给更多人。

北京云嘉律师事务所律师、中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领接受中新经纬客户端采访时表示，这种短视频的经营者未经明星本人同意，以营利为目的使用其肖像，侵犯了其肖像权。同时，短视频中使用了影视剧的片段，侵犯了影视剧的知识产权人的著作权。

赵占领强调，如果上述短视频账号运营者以明星名义进行网络直播，骗取关注和打赏，不仅侵犯明星名誉权，还涉嫌涉嫌构成诈骗犯罪，明星对此还可以进行刑事报案。

赵占领表示，平台对于用户的侵权行为一般遵循通知删除规则处理，即如果对于权利人的侵权通知不及时采取删除等措施，则对损害扩大部分承担连带责任。但是，如果平台对于用户发布的侵权视频存在明知或应知情形时，比如存在编辑、修改、推荐等行为，也应对此承担连带责任。

“平台应该及时出来侵权投诉，同时也应该主动采取更多措施，打击这种明星高仿号。建议用户理性追星，同时，对于所关注的账号，需要核实是否是明星本人开设，直播等相关行为是否系明星本人所为，以防上当受骗。一旦上当受骗，可以及时向公安机关报案。”赵占领说。(中新经纬APP)

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(责编：赵安妮(实习生)、李栋)