美媒发现：双十一购物节，中国消费者不爱买美国货了

海外网10月28日电美国CNBC新闻网28日刊文称，随着双十一购物节临近，全球咨询公司艾睿铂(AlixPartners)调查显示，中国消费者的购买力将高于以往，但他们更多是购买本土品牌，而远离美国品牌。

CNBC报道截图

艾睿铂公司在9月30日至10月6日期间对2029名中国成年消费者调查显示，随着中国经济从疫情中复苏，中国消费者今年总体支出额预计超过以往。与去年相比，39%的中国消费者计划在今年“双十一”花费更多，只有15%的人计划减少支出。

艾睿铂还发现，66%的中国消费者将购买国内品牌，而不是外国品牌。57%的中国消费者今年计划减少在美国品牌上的支出，39%的受访者将削减在欧洲品牌上的支出。艾睿铂消费品业务全球联席主管、董事总经理戴维 加菲尔德表示，从过往记录来看，中国消费者对美国产品的品牌属性评价很高，但现在他们越来越觉得可以从其他产品上获得这些好处。

与此同时，由于跨境旅游业受疫情影响基本停滞，中国消费者开始在国内购买奢侈品。艾睿铂调查发现，国内成为中国消费者购买奢侈品首选目的地，约占43%，其次是日本，约占30%，而美国没有进入前四名。

加菲尔德表示，对中国制造商来说，这是一个真正的进步。他们在奢侈品营销上变得越来越成熟和有经验。这种转变可能会对美国品牌产生影响，包括那些越来越依赖于中国消费的奢侈品品牌。（海外网 张琪）

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