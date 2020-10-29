回眸“十三五”：税收红利为企业创新增活力添动力 

回眸“十三五”，在科技持续“赋能”高质量发展的5年，全国共投入研究与试验发展（R&D）经费从2016年15676.7亿元，连续4 年实现两位数倍增，增长至2019 年22143.6 亿元，位居世界第二。

在高强度研发投入的背后，税收力量为我国高新技术企业发展、创新提供了强有力的财力支持，研发费用加计扣除、税收优惠等一系列税费优惠的政策红利，为企业加强产品研发和科技创新提供有力支持。

减税降费助力“超级工程”落地

轨道吊前前后后移动，将一个个集装箱放到指定地点，自动导引车不声不响地载着集装箱跑前跑后，在全球最大的单体自动化码头——上海国际航运中心洋山港四期码头，码头装卸、水平运输、堆场装卸环节实现了全过程智能化、无人化操作。据了解，这些自动化智能化设备及软件，均由我国自主研发，拥有完全自主知识产权。

“我们跟踪自动化码头的设备研制已近十年了。如今能够参与打造国内自动化码头，还能够自主开发设计设备管控系统。”振华重工总裁黄庆丰感慨道。在他看来，企业能够拥有全部自主知识产权的重大核心技术，离不开持续的研发投入。2019 年，振华重工研发费用8.87 亿元，占营业收入的3.6%。企业有如此大力度的研发投入，背后是税收支持，研发费用加计扣除以及高新技术企业税收优惠政策为振华重工注入了更多的资金活水。

在这项工程背后，还有另一位“隐形英雄”——江西华伍制动器股份有限公司 “上海洋山深水港四期自动化码头采用智能制动设备，绝大多数来自于我们公司生产的‘智能型高可靠制动器’。”该总经理曹明生介绍，使用该设备后，不仅能达到制动器之间、制动器与整机控制器之间的即时通讯，而且制动器能实现自我调整、自我适应，制动过程全部智能化控制。

但企业快速过程发展中，也不可避免地遭遇了科技人才匮乏、市场深耕细作能力弱等成长的烦恼。“多亏了税惠一路扶持，让我们实现了从‘制造’向‘智造’的转变。”曹明生告诉记者。在税收优惠方面，企业近五年享受了研发费用加计扣除2441万元、高新技术企业所得税优惠2627万元、免抵退税额达408万元……每年近2000万元的减税红利让公司有更多的资金投入于20多个系列新产品的开发研制，不仅帮助其成长为国家级高新技术企业、国内工业制动系统的领头羊，而且在制动器方面实现对中高端产品的进口替代。

从2018年国家深化增值税改革三项措施到2019年实施更大规模的减税降费，税费优惠力度的持续加码，助推越来越多企业由小变大，由弱变强，走向国际市场的中心。

税收优惠助力核心技术迭代创新

在乌蒙山脉深处，北盘江大桥横跨在峡谷之上，缩千里为咫尺，连云贵为一家。

“如果采用传统施工方式，至少需要投入约1.5 万吨支架，施工成本巨大。正是研发费用加计扣除的优惠政策带来的资金支持，让我们敢于尝试新出路。”中交公路规划设计院北盘江大桥设计团队负责人彭运动说。在税收优惠政策倾力支持，北盘江大桥各施工建设企业能够享受企业所得税研发费用加计扣除等税收优惠总计1600 余万元。

按照当时11% 的新增值税税率计算，仅增值税一项，大桥建设项目当年就可享受220 万元的税收优惠。在北盘江大桥项目部的财务负责人唐婷婷看来，惠企政策的不断加码，不仅让企业技术攻坚更有力，随着北盘江大桥建成通车，所带来的旅游开发价值和品牌价值正日益显现。数据显示，2019年，随着大规模减税降费政策落地实施，水城县共有245 户从事旅游业的纳税人直接享受税收优惠政策减免145.38 万元，拉动当地旅游、交通运输、餐饮住宿等相关行业长足发展。

不仅有中国桥让天堑变通途，随着中国车的驰骋，高铁网络挺进草原大漠，“复兴号”成为中国向全世界传递的一张有分量、有权威闪亮的“国家名片”。

作为“复兴号”的推动者、亲历者和见证者，中车株洲轨道交通装备产业集群参与推动“复兴号”这个浩大宏伟的中国工程步入轨道，飞速发展。在这过程中，企业研发费用加计扣除、增值税税率降低等各项减税降费政策有力落实，红利持续释放，支持中车株洲持续攻克技术难题，提升企业市场竞争力。

2017年提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例，2018年将研发费用加计扣除比例提高到75%的政策享受主体扩大至所有企业。“十三五”以来，国家多次优化调整研发费用加计扣除等鼓励创新政策，不仅让“超级工程”技术攻坚更有力，而且助力千千万万企业爬坡过坎，跑出了“中国速度”。数据显示，仅今年1-8月，全国享受研发费用加计扣除政策的33万户企业购进高技术设备和高技术服务金额同比增长24%，推动销售收入同比增长9.1%，高于全国平均水平9.6个百分点。

税收政策激发高技术市场主体活力

“超级工程”遇上新基建，会擦出怎样的火花？在IC 之都的安徽合肥，记者找到了答案。

2020 年5 月，合肥长鑫存储技术有限公司自主研发的DDR4 内存芯片产品正式上线，“因为行业特征，我们需要在新技术研发上投入大量资金。”芯碁微装负责人程卓介绍，公司自2015 年入驻产业园，2017-2019 年度共享受到研发费用加计扣除的所得税优惠429 万元。“我们是高新技术企业，从2018 年开始实现盈利，近两年还享受到高新技术企业所得税税率优惠近735 万元。这些税收优惠政策带来的红利，支持我们将更多资金投入研发中，不断提升企业的核心竞争力。”

在中国改革开放的前沿阵地深圳，“超级工程”与新基建碰撞，则擦出了5G 的火花。5G 独立组网全覆盖，成为全球5G 第一城，深圳5G 建设的快速推进，得益于雄厚科创实力的支撑，受惠于政府、市场、企业共生共融的良好经济生态。一系列减税降费政策持续发力，深圳市主动谋划“惠企16 条”等系列优惠政策，上半年为企业减负超230 亿元，税收作为经济生态中的一环，在5G 建设中发挥了积极作用。

在深圳市信维通信股份有限公司生产车间，新一批5G 基站天线振子正满负荷生产。信维通信副总裁毛大栋说：“作为高科技企业，只有长期持续地加大研发投入，才能保证技术领先。”今年上半年，信维通信研发投入累计达1.61 亿元，同比增长45%，新增申请专利109 件，以极强的研发能力和生产线的落地能力，实现营业收入19.04 亿元，同比增长10%。同时，享受企业所得税减免近925 万元，出口退税9549 万元，进一步为研发注入了新动能。

随着税费优惠政策持续落地，不仅力促“超级工程”的新动能增加，而且实现了高技术产业较快增长，截至2019年，全国高新技术企业达到22.5万家，科技型中小企业超过15.1万家。税收大数据显示，今年1至8月，全国高技术产业销售收入同比增长10.7%，高于全国企业总体水平11.2个百分点。

(责编：车柯蒙、孙阳)