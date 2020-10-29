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228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程溪金山隧道贯通

2020年10月29日11:23  来源：中国网
 

10月26日,228国道浙江平阳榆垟至鳌江段公路工程溪金山隧道顺利贯通,比原计划提前约6个月。

中交二公局承建的228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程是温州市重点工程建设项目,该项目采用“PPP+BOT”模式,投资8.91亿元,建设期3年,运营期12年,按双向六车道一级公路标准建设,是温州南部沿海一条快速通道。其中,溪金山隧道左线全长3665米,右线全长3619米,为228国道平阳榆垟至鳌江段的控制性工程。

据了解,溪金山隧道大致由东北向西南方向展布,最大埋深约410米,受七条裂隙发育带影响,围岩稳定性较差,大大增加了施工难度。同时,隧道进出口紧邻村落聚集区、又地处台风高发区,这些不利自然条件也给隧道施工带来了极大的挑战。

中交二公局平阳项目负责人王昆介绍,隧道施工全过程采用地质雷达进行超前地质预报,充分利用现代化、信息化的施工手段确保隧道在不良地质条件下施工安全。

同时,项目还采用湿喷机代替人工喷浆,让作业人员施工远离危险作业面,减少了安全风险,同时保证了喷射混凝土的平整性、密实度和强度,减少了喷射混凝土回弹量,节约了材料。

今年年初,面对突如其来的疫情,项目部不等不靠,一方面积极配合属地政府严防严控,一方面想法设法组织复工复产,以专车接人、快速核酸检测、集中安全管理等方式,以最快的速度,在疫情重灾区实现高效复工复产的目标,向疫情抢回了时间,为项目按期实现推进任务打下坚实基础。

溪金山隧道全线提前顺利贯通,是中交二公局用实际行动助力复工复产、支援地方经济社会发展、支持打赢脱贫攻坚战作出的最有力贡献。该项目也是平阳响应温州大都市区发展战略,建设温州城市副中心的需要。工程建成通车后,将贯通228国道温州鳌江口至瓯江口段,对完善浙江普通国道干线网络,改善区域交通条件,促进沿线区域经济社会发展有着十分重要的意义。(郭志伟 张平凡)

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(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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