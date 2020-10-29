持续优化营商环境 为市场主体增活力

“您好！您的营业执照办好了，请收好。”10月21日上午，贺兰县马家寨社区服务大厅的代办工作人员将办好的营业执照递到个体商户王颖贤手中。

“没想到我申办个体营业执照，十几分钟就在家门口办好了。”王颖贤感慨地对记者说：“现在的营商环境越来越好了，不仅办事效率高，工作人员服务也热情！”

这是贺兰县自去年5月推出的“我要开餐厅”“我要开商店”套餐式服务进社区后，马家寨社区今年办理的第463份个体营业执照。

营商环境就是生产力。今年受疫情影响，在经济下行压力加大的背景下，贺兰县新增企业和个体工商户不仅没有减少，反而双双大幅度增长。截至9月底，新增企业1083家，同比增长41.75%；新增个体工商户2766户，同比增长10.59%。其中，新增企业中像新华百货、深圳艾威鑫电子、中通快递这样投资上亿元的大企业就有8家，这是贺兰县优化营商环境取得的实实在在的成果。

“优化营商环境就是解放生产力，就是提高综合竞争力，是一个地区发展重要的软实力。因此，要把优化营商环境作为全县头等大事来抓，为贺兰县经济社会高质量发展营造良好的外部环境。”贺兰县委相关负责人表示。

张继是贺兰县人才办引进的水肥技术专家，他坦言，贺兰县的大樱桃产业发展大有可为，土壤优化后能为樱桃带来更大产值。贺兰县产业发展的优势，人才引进的各项优惠政策，不但吸引了他，还把他女儿张舒婷也从北京吸引过来。

“把办公司的证件手续都带全，我到贺兰县政务大厅时间不长，公司就注册成功了，我原以为至少要跑两趟。真没想到，贺兰县行政审批服务办事效率比大城市速度都快。”张舒婷告诉记者，以前她只知道“塞上江南”风景如画，来了以后才发现，营商环境及对外地人才引进的机制都是吸引她来贺兰的理由。

把方便带给群众，把服务交给政府；让办事群众“只进一扇门、只跑一趟路”，打通服务群众“最后一公里”，这正是优化营商环境助力贺兰县经济可持续发展的真谛。

为压实目标责任，贺兰县专门召开全县优化营商环境大会，主要领导多次深入部门、企业和项目一线调研督导，推动全县利企便企措施落地。今年初，根据自治区和银川市工作新要求，印发了《贺兰县优化提升营商环境实施方案》《贺兰县优化营商环境指标对口包抓实施方案》，制定出台《贺兰县政务服务“好差评”工作实施方案》，推进工作任务、时间和责任“三落实”，大力推进“放管服”改革不断深化，政务服务水平持续提升，为贺兰县经济发展提供了良好的营商环境保障。

今年，贺兰县全面推进政务“一门一窗一网一次”改革。“一门”就是让企业群众“进一扇门，办一揽子事”，将相关职能部门的87项行政许可事项划转至贺兰县审批服务管理局集中行使，将36项行政许可事项以委托方式集中受理，将47项行政许可事项以入驻的形式在政务服务大厅集中受理，全县行政许可权相对集中率达到96.5%。“一窗”，就是由过去的“串联式审批”，改为“并联容缺审批、限时办结”工作制度，进一步明确了审批流程、审批条件、申报材料、办理时限等具体工作，大幅缩短了审批时间，提高了审批效率，方便了办事企业和群众。“一网”就是通过线上线下多种方式，加大“我的宁夏”“i银川”App宣传推广及应用，提升政务服务水平，最大限度实现政务服务更优化、管理更智能、办事更便捷。目前，贺兰县企业注册网上办理已达60%以上，将多部门事项优化组合，形成一件事一次办。

针对企业开办关键环节攻坚破难，在县政务服务中心设立“企业开办服务专区”，设置咨询辅导服务、受理审核发证、公章刻制、银行开户、税务服务、申请人自助办事服务等窗口，实现了“一窗受理、一厅通办”，解决了企业办事来回跑问题。各部门强化业务培训，增强窗口工作人员政策解读和执行能力，全面提升工作人员综合业务素质，“主动式”服务打造公正、公开、热情、高效的服务平台。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)