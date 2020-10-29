中国时尚文化人才培养计划互联网营销师项目启动

人民网北京10月29日电 （任妍）今年7月，人社部联合市场监管总局、国家统计局正式向社会发布第三批新职业，“互联网营销师”榜上有名。10月28日，由中国国家人事人才培训网、北京服装学院主办的中国时尚文化人才培养计划互联网营销师项目启动发布会在京举行，项目围绕时尚设计和文化产业领域新职业人才培养培训需求，面向大学生、专业人群、社会公众开展网络培训活动，助力推动时尚文化事业高质量发展。

当下，随着互联网技术的发展深入到现代生活的方方面面，也催生了多样化的创业就业模式。尤其是在商品市场领域，随着短视频、直播带货等网络营销行业的兴起，覆盖用户规模达到8亿以上，互联网营销从业人员数量以每月8.8%的速度快速增长，大量中小微企业也因网络直播销售方式激发出了活力。

随着第三批新职业的推出，这些在数字化信息平台上，运用网络的交互性与传播公信力，对企业产品进行多平台营销推广的直播销售员，拥有了专业名称——“互联网营销师”。伴随着我国经济稳步发展，人民生活水平不断提升，时尚文化行业蓬勃发展，已成为我国居民消费的热点，市场规模、行业产值及从业人员数量迅猛发展，稳步提升。

最新数据显示，我国互联网营销师就业岗位市场缺口达4000万。目前，时尚文化存在行业标准不统一、管理不规范、从业人员素质参差不齐、消费者权益无法保证等问题。为满足庞大市场需求，北京服装学院相关负责人表示，目前，互联网营销师项目已邀请行业内权威师资开发课程15门，预计年培训规模将达到200万人次，并进一步整合更多社会优质资源，开展多种形式的务实合作。

此外，据相关负责人介绍，互联网营销师项目组还将在明年发布《中国互联网营销师职业标准规范发展白皮书》；未来还计划和人民日报人民信产合作打造“大国有好物，畅享云生活”等一系列活动及赛事，进一步引导更多社会公众了解新职业、学习新职业和从事新职业，提升新职业从业人员整体技能水平。

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