“到王府井看美丽中国”系列户外主题展开展

云南高黎贡山是地球上热带地区以外生物多样性最丰富的地区之一，是中国的一个生物多样性宝库。

10月29日，“到王府井看美丽中国·野性高黎贡”摄影展在北京王府井步行街开展，这是“到王府井看美丽中国”系列户外主题展览的第一季，展出将持续至11月4日。

该摄影展通过26组、78幅巨幅摄影作品多角度展示了云南高黎贡山丰富的野生动植物、生物多样性、自然生态系统和优美的自然景观，呈现美丽中国的自然画卷。大山的野性美与王府井的商业气息形成鲜明对比，很容易唤起人们热爱自然、亲近自然的热情。

据了解，此次重点展出的高黎贡白眉长臂猿是高黎贡山国家级自然保护区的主要保护对象之一，现存种群数量少于43 群，个体数量不足200只，仅分布于云南怒江以西的高黎贡山南段保山市隆阳区、腾冲县和德宏州盈江县，属于极度濒危物种。

与长臂猿一同展出的还有“长尾精灵”菲氏叶猴，憨态可掬的小熊猫，神秘的极危物种云猫，高黎贡山发现的中国兽类新物种红鬣羚，典型的夜行动物蜂猴，会飞行霜背大鼯鼠，会爬树的各种树蛙等数十种哺乳类、两爬类、昆虫类野生动物，以及高达2米的兰科植物毛萼山珊瑚，“世界杜鹃之王”大树杜鹃，2018年才被发现的高黎贡山新物种大理铠兰等珍稀独特的野生植物和真菌。

通过看展，观众可了解到，独特的生境多样性是物种富集的重要原因。高黎贡山垂直海拔高差达4000米以上，悬殊的高差孕育了壮观、多样的垂直自然带谱。从山麓到山巅，依次可看到层次分明的热带季雨林、亚热带常绿阔叶林、针阔叶混交林、针叶林、高山灌丛、高山草甸。

此次把高黎贡山的野性美搬到首都，到王府井看美丽中国，是别出心裁的创意。一图胜千言，活动旨在通过高黎贡山这个特别的视角，从生态与艺术的双重纬度，让人们了解高黎贡山，了解中国丰富的野生动植物资源，引导人们树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念，形成全社会共同参与野生动物保护事业的良好氛围。（乔雪峰）

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