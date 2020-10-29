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绿瘦科技园开建 将全面承载“绿瘦+”战略

2020年10月29日17:14  来源：人民网-财经频道
 

继大坦沙岛“广州呼吸中心”主体封顶后，广州荔湾区大健康产业发展再添新项目。10月27日，绿瘦健康产业集团旗下“绿瘦科技园”项目建设启动。据了解，绿瘦科技园将承载“绿瘦+”战略中体重管理、美丽管理、健康管理的所有业态生态，整体串联线上线下健康产业生态圈，助力国民健康升级发展。

近年来，荔湾区大健康产业多点开花，大坦沙岛国际健康生态岛、广州国际医药港等重点项目相继推进，位于荔湾区海龙国际科技创新区的“绿瘦科技园”也于近期正式开建，有望进一步推动荔湾区大健康建设驶进快车道。

据了解，绿瘦独创“五力合一”科学服务模式，通过体重管理规划师、营养顾问、运动顾问、心理咨询顾问、服务管家五力角色，结合饮食与运动计划、体重跟踪和健康咨询等方式为用户提供专属体重管理服务。

绿瘦科技园正式开建

除了核心的体重管理服务，绿瘦科技园还将承载“绿瘦+”战略中美丽管理、健康管理的所有业态生态。除了产品研发、基因检测等现有科研项目，绿瘦科技园还将整体串联线上线下健康产业生态圈，落地体重管理线上板块，并重点打造减肥训练营、形体美学中心、俪媛荟等线下业务。“绿瘦科技园将围绕‘新型科技创新功能’的定位，建成极具科技感的绿瘦集团总部，打通绿瘦线上线下服务体系，并满足企业未来总部办公、研发设计、创新孵化、展览展示、商务生活配套等全方位的发展需求。”绿瘦集团相关负责人表示。

沿袭海龙国际科技创新区发展高科技和大健康产业的项目定位，未来绿瘦科技园除了落地绿瘦集团广州新总部，更通过招商吸纳更多关联产业、实力企业进驻，包括基因检测、健康医疗、云技术、大数据、信息技术产业、智能装备与机器人产业、节能与新能源产业等，形成大健康产业高新技术企业集聚效应，并为入驻企业发展提供助力，共同推动区域经济和产业发展，实现多方共赢。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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