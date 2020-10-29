周宏仁：企业需分步推进实现工业互联网的过程

人民网北京10月29日电 2020年10月21至22日，由工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会、江苏省人民政府联合主办的两化融合暨工业互联网平台大会在苏州市隆重举办。在大会开幕式上，原国家信息化专家咨询委员会常务副主任周宏仁，发表了“企业视角下的工业互联网”的主题演讲。

周宏仁指出，制造业是信息化起步最早也是最为重要的领域之一，自上世纪60年代开始，制造业信息化始终围绕着企业为核心沿着数字化、网络化、智能化方向不断发展。上世纪90年代互联网在全球加快普及，企业信息化主要经历了企业内部网（INTRANET）和外部网（EXTRANET）建设两个阶段，基于互联网实现了企业内部和外部信息系统的一体化，极大地提高了企业业务活动的效率和有效性，通过工业软件带来了制造业网络化协同的重大技术突破。在此基础上，通用电气公司于2012年提出了工业互联网，德国政府于2013年提出了工业4.0，开启了新一轮制造业信息化的探索。

周宏仁表示，从企业的角度看，工业4.0的目标是构造企业级的智能物理系统（Cyber-Physical System），即一个智能化、自动化、人机物一体化的大系统，使其成为更加全面完整的端到端的企业信息系统解决方案。工业互联网是一个以企业为中心，包括人、（计算）机、物在内的、复杂的大系统，计算机、网络、物理装备无一不统一其中。从工业互联网的发展我们可以看到企业信息系统正在逐渐走向大集成，在人机物一体化的情况下，智能物理系统带来了很多理论上需要研究的问题，也带来许多实践中创新的机会，特别是如何增强这类系统的适应性、自主性、功能性、可靠性、安全性、可用性和效率，实现反馈控制系统的一体化和优化设计。作为具体企业，一定要从自身的紧迫需求和实际效益出发，分步推进实现工业互联网的过程，切不可一蹴而就。

周宏仁指出，工业4.0和工业互联网的原创思想，反映了企业界充分利用数字化、网络化、智能化的技术进展，实现企业大集成、发展全球大系统的总趋势。工业互联网运行的核心是数据，数据的无障碍获取是利用大数据、云计算、人工智能与计算科学等手段构造智能物理系统的前提（Cyber-Physical System）。在未来的全球视角下，各国企业对于“数据无障碍自动获取”的基本要求，产生了建设全球物联网的紧迫需求，物联网的发展随之进入了一个新时期，即“全联网（全球物联网）”时期，也被称之为“物联网2.0”。当前，工业物联网是全联网发展的重点方向。从影响看，消费物联网影响是革命性的，而工业物联网影响是渐进性的；从服务模式看，消费物联网以人为中心，工业物联网以机器为中心；从连接性看，消费物联网有一定随意性，工业物联网则趋于结构化，对实践性、可靠性、安全性等提出了更高的要求。

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