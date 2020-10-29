天猫精灵助推家电企业智能化发展

“我们以前在国外，都是卖给经销商，今年实际上整个公司经历了两次重大转型，一是出口转内销，二是从批发贸易转向了电商零售。”宁波格丽思智能家电事业部总经理刘泽众介绍说，疫情之前，来自欧洲市场的外贸订单占比高达90%以上，疫情发生以后，公司的出口额直接“腰斩”。疫情下外贸市场回暖的巨大不确定性，让他们决定背水一战。

面向欧洲市场设计的西式厨电动辄上千，自动炒菜机、破壁机、早餐机等产品，也与中国人“一把铲子一口锅”就能做出一桌菜的传统烹饪习惯不符，能否打动中国消费者的心，是摆在宁波格丽思负责人苏斌面前最大的问题。

今年4月份，天猫精灵团队找到了格丽思，希望能够和他们共同生产推出“妙物”系列的智能小家电。“天猫精灵给我们提供了智能家居芯片模组、云计算等技术，手把手的教我们如何做电商，还和我们一起对产品的外观进行了全面的设计。”苏斌介绍，共同合作的第一款产品是一台200元左右的智能果汁机，可以连接到天猫精灵上，通过语音的方式控制果汁机的开关、切换食谱模式等等，今年6月份上市后，仅仅用了一个月销量就突破了一万台。

（在机器里装上定制的物联网芯片后，就可以支持天猫精灵的语音控制。）

作为天猫精灵妙物的核心商家，今年双11格丽思推出了妙物系列的早餐机、豆浆机、果汁机等5款智能小家电，苏斌的目标是这几款拳头产品要进入“类目TOP”的榜单。

格丽思方面表示，为了达到这个目标，苏斌的团队已经连续加班将近一个月了，工人们平均每天工作10个小时，8条产线全速运转，要生产一万多台不同型号的机器。在格丽思的生产车间里，一个多月前就已经挂上了横幅“一等品只为国内，全力奋战双11！”、“双11勇攀销量高峰，做最好的国货！”

（双11前的生产车间格外忙碌，工人们平均每天要工作10个小时以上。）

据悉，像格丽思一样，通过与天猫精灵的合作，依靠智能化实现突破的家电企业还有很多。此外，天猫精灵宣布在双11将进入68个品类、100款新品智能设备，而天猫全平台上则有近5000款智能家居产品内置或支持天猫精灵连接控制。

按照苏斌的设想，明年格丽思所有的产品都将加入天猫精灵的智能生态，产线也将从百元左右的“入门款”，延伸到烤箱、空气炸锅、电热毯，甚至上千元的自动炒菜机、破壁机等高端产品中。“我们是中国企业，应该把最好的产品留给中国的消费者，希望我们这一代能够真正让国货成为‘高品质’的代名词。”（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)