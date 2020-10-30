坚持高标准 保持高水平

11月4日，第三届中国国际进口博览会将在上海开幕。在国内疫情防控常态化前提下，第三届进博会如何办得安全、精彩、富有成效，备受关注。

作为第三届进博会的举办地，上海全力以赴、精益求精，扎实做好城市服务保障各项工作，努力举办一届高水平、高质量的进口博览会。

服务保障高质量

据了解，世界500强和行业龙头企业积极参展第三届进博会，数量达到往届规模，而且有一批企业签约参展未来三届进博会。瑞士历峰集团今年首次参会就带来了旗下11个著名品牌。

“我们保证全天候、高质量的服务！”面对全球的参展商，上海这样回答。

截至10月25日，上海海关累计受理完成241批次第三届进博会进境展览品的通关放行，全部实行了无纸化通关。东方国际物流集团会展物流部经理陆明明说：“让数据多跑路，让企业少跑腿，高效服务为我们后续布展争取了宝贵的时间。”

50多万，这是第三届进博会申请注册人数。在这样的人数规模下如何做好疫情防控、提供安全放心的展会环境，关系到进博会能否实现“越办越好”的目标。

10月11日，上海公布展会疫情防控措施。全员核酸检测，是参会人员的必要条件。上海聚焦“人、物、馆”3个重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨等6个关键环节，实施“全程闭环管理、全链条可追溯、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”5项措施，严密构筑疫情防控线。目前，广大参会人员正有序在定点医院进行核酸检测。

上海将政务服务、城市运行中的“一网通办”“一网统管”运用于进博会，更加突出城市服务保障的机制化、精细化、智慧化。今年进博会首次开通微信自助查询和证件复用两大功能，并实现测温验证一体化，人员证件信息与体温检测等健康信息自动、精准匹配，可大大提升进场速度，做到“非接触、无感知、不停留”。证件可重复使用，到2022年连续三届有效，只需按时线上激活即可正常使用。

用餐、交通也是一大挑战，仅场内工作餐需求预计将超过35万人次。据承担热链冷链配送工作的领鲜物流总经理董国银介绍，物流中心所有进出展区人员实行测温，还安排专人对配送车辆的轮胎、车厢内部进行清洁和消毒。公交企业制定了周密的交通服务保障方案，对驾乘人员进行针对性培训。

监管措施全覆盖

位于国家会展中心（上海）内的市场监管保障指挥中心，一阵警报声突然响起，大屏幕上亮出“Ⅰ级预警”字样：实时监控屏幕显示，中央商业区的一台自动扶梯上有人摔倒。瞬间，电梯停驶，服务保障人员迅速赶到现场救助……

这是一场预警演练。今年进博会期间，上海市场监管部门运用移动互联网、物联网、人工智能、大数据等新技术，升级智能监控平台。如果场馆内发生上述事件，监控平台新设的应急指挥模块将通过“处置力量分布”地图直观查看、快速响应。这个平台整合了市场监管全部领域，数据采集途径实现多元化，并与公安部门入馆人流监测、商务部门进博食品原料配送追溯、药监部门“上海药店”等系统对接，数据共用共享。

监控平台还囊括了近200家展馆内外进博会相关食品企业、419台展馆电梯、3000多家展商的基本监管数据，展馆内73家餐饮单位加装了“食安卫士”人工智能终端，通过算法模型可自动识别发生在后厨的无关人员进入、动物进入、卫生不符等多项违规违法行为，在第一时间推送预警信息，调派监管人员及时处置。

为确保场馆有序高效运转，上海电信在场馆及周边高铁站、地铁站和高铁沿线等重点区域实现了5G网络信号全覆盖。在市中心或高架路段选择合适的5G站址并非易事，上海电信积极探索创新，不仅让街头电话亭变身5G基站，还让5G“攀”上了高速路龙门架。

志愿服务零距离

最美的微笑、最热忱的服务，志愿者“小叶子”已成为进博会一道亮丽的青春名片。第三届进博会共招募志愿者4844人，将在现场9个岗位向参展人员提供零距离志愿服务。

“小叶子”志愿者中，“00后”占比超过一半，有过疫情防控志愿服务经历的达871人。从战疫前线到服务进博，这群“双重身份”的志愿者，用实际行动弘扬上海城市精神、传承志愿服务精神。

针对疫情防控特殊要求，共青团上海市委制定了《志愿者疫情防控专项方案》，确保“小叶子”在做好自身防疫的同时，协助落实展会期间各项防控措施。考虑到进博会的长期需求，上海40所高校挑选前两届优秀志愿者组成“小叶子”讲师团，向“新叶子”分享经验，传承精神，一起成长。

志愿者正式上岗后，共青团上海市委将通过“以岗建制”“以校建制”相结合的方式成立临时党（团）组织，在志愿者之家定期举办“四叶草里的微党课”“班车微课堂”等活动，彰显上海城市温度，更好地服务进博会。

（本报记者谢卫群、田泓、曹玲娟、沈文敏、季觉苏）

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 06 版）

(责编：岳弘彬)