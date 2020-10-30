前三季度我国软件业务收入同比增11.3%

本报北京10月29日电 （记者韩鑫）工信部29日对外公布今年前三季度软件业经济运行情况。数据显示，前三季度，我国软件和信息技术服务业持续恢复，已逐步摆脱疫情影响，业务收入增速持续回升，完成软件业务收入58387亿元，同比增长11.3%。
从利润水平看，前三季度，全行业实现利润总额7066亿元，同比增长7.0%，增速稳步上升，较上半年提高5.7个百分点。从出口情况看，前三季度，软件业实现出口336亿美元，增速比上半年降幅收窄0.2个百分点。
分领域运行来看，前三季度，软件产品收入稳步增长，实现收入15901亿元，同比增长7.9%，增速较上半年提高4.6个百分点。其中，工业软件产品收入达到1363亿元，同比增长9.1%，增速较上半年提高3.9个百分点。信息技术服务收入增速持续上升。前三季度，信息技术服务实现收入35162亿元，同比增长13.2%，增速较上半年提高3.7个百分点。其中，大数据服务收入1530亿元，同比增长12.5%；集成电路设计收入1562亿元，同比增长22.3%。
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