减免社保费 企业受惠多（锐财经）

国家税务总局石家庄市桥西区税务局的大数据智能办税服务厅于今年初正式启用，覆盖纳税申报、社保缴纳、发票申领等业务，为辖区纳税人办税提供便利。图为纳税人在人工窗口办理业务。

陈其保摄（新华社发）

人力资源和社会保障部10月28日发布的数据显示，截至9月底，阶段性减免养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险费政策惠及企业1129.9万户，减免额9107亿元，缓缴社会保险费616亿元。此外，降低社会保险费率政策减少企业缴费2322亿元，合计减轻企业成本12045亿元。人社部相关负责人指出，下一步，将继续加强对落实减免企业社保费政策的指导，使企业和个人受益更多，得到更多实惠。

预计减少企业缴费1.6万亿元

为应对新冠肺炎疫情对企业生产经营的影响，今年2月，人社部会同相关部门出台了阶段性减免企业养老保险、失业保险、工伤保险三项社会保险费的政策。6月，根据国内外疫情防控形势，将阶段性减免政策期限进行了延长。

人社部养老保险司司长聂明隽在10月28日举行的国务院政策例行吹风会上介绍，“归纳起来，今年出台的减免社保费政策有三个特点。”

——分类施策。根据大中小企业抗风险能力的不同，在享受政策的力度和时间上有所区别，重点向抗风险能力比较弱的中小微企业倾斜。

——精准发力。在纾解企业困难的同时，将参加社会保险的困难人群纳入政策范围。比如目前按照缴费基数下限来缴纳养老保险费的主要是比较困难的中小微企业及其职工，还有大部分灵活就业人员。新政策规定，今年缴费基数下限不动，可以帮助这些企业和个人减少缴费压力。另外，灵活就业人员有困难的，今年可以自愿暂缓缴费，明年再进行补缴。

——力度空前。2015年以来，共6次下调了企业社保费率，总费率由41%下调到33.95%，这6次下调共减免企业缴费近万亿元。今年出台的减免政策，一年预计会减少企业缴费1.6万亿元。

“总的来看，新政策出台以后，得到了迅速贯彻落实，对纾解企业困难、帮助企业复工复产起到了积极作用。”聂明隽说。

确保养老金按时足额发放

大规模减免社保费，养老金按时足额发放是否会受影响？对此，人社部副部长李忠表示：“我们在出台这些政策的时候，对社会保险基金的收支状况已经作了充分预判和精确测算，能够确保养老金按时足额发放。”

根据人社部数据，到9月底，减免三项社会保险费共减轻企业成本12045亿元，其中养老保险成本10140亿元，占84.1%。从实际运行情况看，前三季度企业养老保险基金运行总体比较平稳，甚至还要好于预期。到9月底，参保职工人数28635万人，比去年底相比增长了4.1%。离退休人数10659万人，与去年底相比增长了2.5%。从基金收支来看，总收入2.1万亿元，总支出2.8万亿元，基金累计结余4.5万亿元。

聂明隽介绍，为了保发放，人社部采取了多项措施，包括加大实施基金中央调节力度，今年企业养老保险基金中央调剂比例提高到4%，全年跨省调剂基金规模达到1768亿元；加快推进基金省级统收统支工作，目前全国已有26个省份和新疆兵团实现了基金省级统收统支；建立定期调度机制，对全年各省保发放的资金进行细致调查，研判发放风险，同时帮助协调调度资金。

“总体上看，绝大部分省份保发放没有问题，个别保发放有困难的省份，在中央的帮助下也能够确保发放。”聂明隽表示。

加速稳岗扩岗政策落地

包括减免社保费，人社部今年在支持市场主体稳岗扩岗方面采取了多项措施。李忠指出，上亿市场主体是创造岗位、吸纳就业的最大载体。今年以来，人社部积极会同有关方面，一手抓企业纾困稳岗，一手抓激发市场活力扩岗，多措并举稳定和扩大就业空间。

李忠介绍，除了加大降的力度，还扩大返的范围。放宽中小微企业失业保险稳岗返还政策标准。截至9月底，共向564万户企业发放失业保险稳岗返还850亿元，惠及职工1.4亿人。

“同时，落实补的政策，及时公布就业补贴政策清单，截至9月底，全国共支出就业补助资金638亿元。”李忠说，此外，推出免营业执照、免部分收费、减免房产租金、免费提供经营场地的‘四免’政策，促进多渠道个体经营、非全日制就业和平台就业，劳动者灵活就业的渠道更加多元、更加畅通。加大创业担保贷款政策的支持力度，将个人贷款额度提高到20万元，范围也扩展至平台从业人员。

李忠表示：“下一步，我们将继续会同有关部门，加速各项稳岗扩岗政策的落实落地，全力以赴帮助市场主体纾困稳岗，千方百计帮助他们扩大发展空间，拓展就业岗位，让就业增长的基础更稳、更牢。”

(责编：牛镛)