中泰签署中泰铁路合作项目一期工程新合同

本报曼谷10月29日电 （记者孙广勇）中泰铁路合作项目一期（曼谷—呵叻段）线上工程2.3合同签约仪式28日在泰国总理府举行。
中国驻泰国大使馆临时代办杨欣受中国国家发展改革委委托，同泰国交通部长萨撒扬共同见证合同签署，泰国总理巴育、副总理阿努廷、财政部长阿空等出席仪式。
中泰铁路自2017年项目一期开工以来，线下土建工程建设进展顺利。此次中国铁路国际有限公司与中国铁路设计集团有限公司联合体同泰国国家铁路局签署的线上工程2.3合同是项目又一重大进展，合同内容主要包括曼谷—呵叻段轨道、四电系统、机车车辆的采购、安装和调试以及相关培训工作。
中泰铁路合作项目建成后将进一步提升泰国和中南半岛区域的基础设施建设及互联互通水平，为泰国经济可持续发展注入新活力，并促进沿线国家的经贸交流和人员往来，带动区域发展繁荣，惠及各国民众。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】