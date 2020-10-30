中泰签署中泰铁路合作项目一期工程新合同

本报曼谷10月29日电 （记者孙广勇）中泰铁路合作项目一期（曼谷—呵叻段）线上工程2.3合同签约仪式28日在泰国总理府举行。

中国驻泰国大使馆临时代办杨欣受中国国家发展改革委委托，同泰国交通部长萨撒扬共同见证合同签署，泰国总理巴育、副总理阿努廷、财政部长阿空等出席仪式。

中泰铁路自2017年项目一期开工以来，线下土建工程建设进展顺利。此次中国铁路国际有限公司与中国铁路设计集团有限公司联合体同泰国国家铁路局签署的线上工程2.3合同是项目又一重大进展，合同内容主要包括曼谷—呵叻段轨道、四电系统、机车车辆的采购、安装和调试以及相关培训工作。

中泰铁路合作项目建成后将进一步提升泰国和中南半岛区域的基础设施建设及互联互通水平，为泰国经济可持续发展注入新活力，并促进沿线国家的经贸交流和人员往来，带动区域发展繁荣，惠及各国民众。

《 人民日报 》（ 2020年10月30日 04 版）

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