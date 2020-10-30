前三季度交通运输经济“先降后升、趋于正常”

本报北京10月29日电 （记者刘志强）“前三季度，交通运输经济总体呈现‘先降后升、趋于正常’的运行态势，特别是三季度以来，加快回到原有发展轨道，部分领域已补齐缺口。”28日下午，交通运输部新闻发言人、政策研究室主任吴春耕在国新办发布会上通报了前三季度交通运输经济运行情况：
交通固定资产投资保持高位运行。前三季度，交通投资完成2.51万亿元，同比增长9.8%，为近3年同期最高水平。其中，公路水路完成投资约1.88万亿元，提前3个月超额完成全年目标任务。
全社会货运量连续5个月正增长。前三季度，完成全社会营业性货运量327.8亿吨，同比下降3.3%，降幅较上半年收窄4.5个百分点，其中三季度增长4.4%，连续5个月实现正增长，基本回到正常增长水平。此外，前三季度，完成港口货物吞吐量106.1亿吨，同比增长3%，其中内、外贸吞吐量分别增长2.4%和4.2%。
邮政快递、中欧班列等领域实现高速增长。前三季度，邮政快递业完成业务量561.4亿件，同比增长27.9%；中欧班列累计开行8756列，同比增长46%；集装箱铁水联运量达到502.5万标箱，同比增长28.4%。
高铁、民航等领域客运量快速恢复。民航方面，第三季度国内航线客运量已经恢复至去年同期的98%。铁路方面，三季度末，动车组旅客发送量恢复到去年同期的八成左右。前三季度，完成营业性客运量68.1亿人，同比下降49.0%；36个中心城市完成公共交通客运量298.7亿人，同比下降39.5%。从数据变化情况看，客运量呈现持续恢复态势，9月份营业性客运量已恢复至去年同期的66.3%，36个中心城市公共交通客运量已恢复至去年同期的81.7%。
“前三季度，交通发展指标良好、运行态势稳定，验证了我国宏观经济的良好运行态势，也坚定了我们实现经济平稳发展的信心。”吴春耕表示。
《 人民日报 》（ 2020年10月30日 07 版）
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