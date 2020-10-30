“十三五”收获满满 “十四五”充满期待

2020年10月13日，贵州省册亨县高洛街道第一小学搬迁子女在学校食堂吃“营养餐”，值班老师在陪餐。

梁兴星摄（人民视觉）

在河南省邓州市小杨营镇安众村，加装有北斗导航系统的拖拉机在无人驾驶状态下播种。

新华社记者 冯大鹏摄

“十三五”期间，江西省修水县共建设易地搬迁安置点141个，实现了就业便利化。图为黄沙镇汤桥村村民在菊花合作社工作。

新华社记者 彭昭之摄

在广西壮族自治区南丹县“千家瑶寨·万户瑶乡”八圩瑶寨易地扶贫搬迁安置点，村医正上门给村民一家检查身体。

新华社记者 陆波岸摄

在北京市举行的2019世界5G大会上，参观者正控制机械臂抓取饮料，体验“隔空取物”。

新华社记者 彭子洋摄

湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县西湖冲特大桥上，云雾缭绕，一辆火车穿过云雾，飞驰而来，蔚为壮观。

曾祥辉摄（人民视觉）

10月26日—29日，党的十九届五中全会在京召开。会议审议中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议，为未来5年乃至15年中国发展擘画蓝图。

“十三五”收官在即，“十四五”又将起航。在互联网上，大量网友点赞“十三五”成就，期盼“十四五”新航程。

致敬“十三五”

在微博上，人民日报发起的“十九届五中全会”话题阅读量超过2.5亿，大量文章从不同侧面总结了“十三五”成就，引发网民热议。新华社客户端统计了近期热词，其中就包括“十九届五中全会”和“十三五”。

“十三五”为什么如此受关注？网友“古涯”这样说：“‘十三五’即将收官，收获满满，中国取得了决定性成就。鼓舞人心！‘十四五’即将到来，充满期待，中国必将实现历史性跨越。扎实苦干！”

“十三五”成就斐然。不断跳动的数字、持续刷新的排名，见证了大国前进步伐，续写了中国发展传奇。

10月25日，一篇新华社长文被各大新闻网站转载。这篇题为《历史性的跨越 决定性的成就——以习近平同志为核心的党中央引领中国“十三五”时期发展纪实》的文章指出，2016年－2020年，新时代中国发展征程上写就浓墨重彩的篇章。经济总量接近100万亿元大关，人均GDP突破1万美元，经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶。制造业增加值占全球份额接近30%，连续10年居世界首位；高速铁路总里程达3.5万公里，高速公路接近15万公里，流动的中国活力四射；港珠澳大桥飞架三地，北京大兴国际机场“凤凰展翅”，一项项重大工程惊艳世界；C919大型客机飞上蓝天，“中国天眼”落成启用，北斗导航系统正式开通，5G网络加速成型，创新伟力持续迸发……

读完这篇长文，网民写下很多激昂的文字。网友“钝明”说：“高瞻远瞩、谋篇布局，勇立潮头、领航前行，中国发展跃上新台阶。为祖国点赞！”网友“清新的他”说：“一个个高光时刻、精彩瞬间，标注中华民族伟大复兴征程上的关键节点，肩负着不忘历史、放眼未来的光荣使命。”网友“又一天”说：“中国拥有战胜前进道路上一切艰难险阻的信心和力量！”

10月27日，“半月谈”微信公众号发布《五大关键词致敬“十三五”》一文，文章用“高质量”“新动能”“中国造”“可持续”“获得感”5个关键词总结“十三五”成就。

10月27日，中国经济网发布《中国“十三五”对世界经济意味着什么？》一文。文章指出，中国“十三五”时期是经济实现高质量发展的重要阶段，经济总体运行平稳，经济结构进一步优化，对世界经济产生了重要影响。

“十三五”期间，各行各业硕果累累。

“中国人民银行”微信公众号发布文章称，回眸“十三五”，中国金融业开放步伐稳步推进，50多条金融开放举措集中释放。中国市场吸引力进一步增强，人民币国际化再进一步。

“国家税务总局”微信公众号发文指出，“十三五”期间，一个税制合理、税负稳定、结构优化、管理规范的中国现代税制体系初步建成，各项税制改革落地有声，迅速惠及市场主体，税收调节作用不断显现。2016年5月1日，中国在全国范围全面推开营改增试点，当年便直接减税超过5000亿元。

“工信微报”微博发文指出，“十三五”期间，中国网络建设量质齐升，行政村通光纤和通4G比例均超98%，固定宽带和移动流量平均资费较5年前下降超过95%，已建成开通5G基站数量超过69万。

“国资小新”微信公众号发文介绍说，截至2019年底，中央企业资产总额达63.4万亿元，比“十二五”末增加15.8万亿元，增长33.2%；净资产为22.2万亿元，比“十二五”末增加6.3万亿元，增长39.9%。

农业农村部网站发布的数据显示，“十三五”期间，14亿中国人的饭碗端得更牢了。粮食产量将连续6年超过1.3万亿斤，产能再上一个新台阶。水稻、小麦自给率保持在100%以上，玉米自给率超过95%。

“十三五”期间，中国为何能取得举世瞩目的成就？

人民日报撰文称，习近平总书记指出：“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征，是中国特色社会主义制度的最大优势。”5年砥砺奋进，“中国之治”之所以能够开辟新境界，最根本的就在于以习近平同志为核心的党中央坚强领导，推动制度优势不断转化为治理效能。

新华社发文指出，5年间，以习近平同志为核心的党中央高瞻远瞩、谋篇布局，团结带领全党全国各族人民砥砺前行、开拓创新，贯彻落实新发展理念，推进高质量发展，取得决定性成就，实现历史性跨越。

以人民为中心

“十三五”期间，民生领域实施了一系列新举措，人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

10月27日，人民日报客户端发表《习近平关心的那些“小事”》一文，文章阅读量很快突破100万。文章写道，刚刚过去的5年，中国在做好各项国家大事的同时，也在大力推进一桩桩民生“小事”发生积极变化。制止餐饮浪费、实行垃圾分类、农村厕所改造等老百姓身边的“小事”，都是习近平总书记心中实实在在的“大事”，他在“十三五”期间多次作出重要指示，进行强力部署。5年来，很多“小”事都有了“大”变化。

在留言区，很多网友有感而发：“习近平总书记关心的‘小事’，件件都与老百姓的幸福指数相关！”“事虽小，爱民之情却大。”“民生无小事，件件暖人心。”“看似小事，都是实事，办好需要花大工夫。”

央视新闻客户端制作了图表，直观展示“十三五”的民生成就：5年来，全国99.8%的义务教育学校办学条件达标，建档立卡贫困家庭义务教育阶段辍学学生清零；5年来，累计实现城镇新增就业超过6000万人；5年来，基本医疗保险参保覆盖率稳定在95%以上，主要健康指标总体居于中高收入国家前列……

央视网发布文章总结说：这5年，中国生态环境保护成效显著，城乡协调发展新格局逐步形成，教育指标明显提升，基本养老保险制度已全面建立，“数字中国”美好愿景正在实现……

这5年，人民对美好生活的向往，化作一个又一个笑颜绽放的故事。

决战脱贫攻坚取得决定性成就。光明网报道：秋高气爽，江西省崇义县铅厂镇义安村村民黄承平、吴冬莲夫妇正忙着在自家果园里除草。“今年产量在7万斤以上，按目前果商最低每斤2元的收购价，收入超14万元，刨去成本利润在8万元左右，达到小康水平了。”看着压弯枝头的橘子，黄承平露出微笑。2015年，黄承平一家被精准识别为建档立卡贫困户。2015年年底，黄承平通过产业扶贫信贷通向银行借了8万元，用于种植橘子。2019年第一次挂果就卖出近6万元，当年基本实现收支平衡。

新华网报道指出，民生无疑是“十三五”成绩单上亮眼的篇章。2019年全国居民人均可支配收入30733元，贫困人口从2012年年底的9899万人减少到2019年年底的551万人，贫困发生率从10.2%降至0.6%，同时形成了世界上规模最大的中等收入群体。

发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享。澎湃新闻报道：“每天中午都有人给我送可口饭菜，晚上孩子们回家，我又可以吃上热饭热菜，晚年生活一点也不愁。”浙江省德清县新市镇宋市村90岁的朱永林大爷提起“幸福餐”赞不绝口。朱大爷的儿子白天要上班，老人中午这一顿饭，一直让他们很纠结。免费配送饭菜，是宋市村近年来基于“幸福云”系统推出的一项惠民服务。村民家中有88周岁以上的老人，且“家庭幸福指数”积分在400分以上，都可以享受这一福利。

“学习强国”平台发文指出，收入分配改革，推动居民收入增速跑赢经济增速；户籍制度改革，让更多转移人口进得来、住得下、好就业；简政放权改革，为创新创业者拓展更宽广舞台；生态文明体制改革，让人民群众生活的家园天更蓝、山更绿、水更清……5年来，我们以全面深化改革为人民群众的幸福生活保驾护航，让改革发展成果更多更公平惠及全体人民。

这5年，人民的幸福感体现在一个个生活细节中。

人民网登载的“生活新亮点”系列报道写道：乘坐公共交通刷手机直接进站；在线预约健康管理师对自身健康问题进行分析和解答；“宅”在家说几句口令，服务机器人就会把冲泡好的咖啡端到桌前……网友“静静听雨”评论说：“不知不觉中，一次次小创新累积成大变化，一点一滴幸福汇聚成今天的美好生活。”

人民日报发表评论指出，这5年，“以人民为中心”绘就现代化治理的价值底色，人民群众的获得感、幸福感、安全感显著增强。中国特色社会主义制度好不好、优越不优越，中国人民最清楚，也最有发言权。

锚定“十四五”

在14亿中国人民的团结奋斗中，“十三五”规划即将圆满收官。“十四五”时期是中国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年。

在互联网上，网民纷纷展望“十四五”。网友“历历在目”说：“‘十四五’应打好关键核心技术攻坚战，不断催生发展新动能。”网友“馨馨”表示，“应该在更高水平上实现幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶。”网友“好心情”建议，“进一步加强个人信息保护，立法层面要建立完善的法律体系，技术层面要强化保护个人数据隐私的手段，互联网企业层面要培育尊重消费者隐私的文化。”

“二〇三五年远景目标”也成为网络热议话题。中国新闻网报道称，把2035年作为远景目标，同国民经济和社会发展五年规划进行统一考虑，是极其有意义的。网友“惊涛拍岸”说：“到2035年，中国将基本实现社会主义现代化，经济实力、科技实力将大幅跃升，全体人民共同富裕将迈出坚实步伐！”

事实上，网民意见已经被吸收到了“十四五”规划编制中。今年8月，“十四五”规划编制工作开展网上意见征求活动，听取全社会意见建议，累计收到网民建言超过101.8万条。通过互联网就“十四五”规划编制向全社会征求意见和建议，在中国五年规划编制史上是第一次。

“十四五”时期应该怎么干？

央视网“联播+”栏目发文指出：“谋划‘十四五’时期发展，要贯彻以人民为中心的发展思想”，“要更加聚焦人民群众普遍关心关注的民生问题，采取更有针对性的措施，一件一件抓落实，一年接着一年干，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续”……今年以来，习近平总书记主持召开多个重要会议，与多个领域的专家、学者、基层代表等进行座谈，听取大家对“十四五”规划编制的意见和建议。在交流中，习近平总书记为多个领域“十四五”发展锚定方向。

新华网评论指出，改革是事业发展的根本动力。推动“十四五”时期经济社会发展，要以深化改革开放不断激发新发展活力。随着中国迈入新发展阶段，改革又到了一个新的历史关头，面临不少新情况新问题，必须拿出更大的勇气、更多的举措破除深层次体制机制障碍，深化重要领域和关键环节改革，保护和激发市场主体发展活力，使一切有利于社会生产力发展的力量源泉充分涌流。

中国经济网发文指出，即将到来的“十四五”，是大有作为的新发展阶段，亿万人民要为建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标夯实基础、累积动能。育新机、开新局，新的中国史诗将上演在更加壮阔的时代舞台上。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)