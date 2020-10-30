市场主体创新不断 夜经济激活城市竞争力

游客在福建三明市九龙潭欣赏灯光秀映照下的山水之美。

李桂东摄（人民视觉）

由中国旅游研究院、无锡市人民政府和良业科技集团联合主办的“2020中国夜间经济论坛”近日在江苏无锡举办。以文化消费和旅游休闲为主要内容的夜间经济，正在强劲回暖并创新不断。夜间经济成为彰显城市特色与活力的重要载体。

市场主体创新不断

在加速回暖的国内游市场中，灯光秀、夜游船、旅游演艺、非遗表演等夜间旅游内容，受到广大游客青睐。中国旅游研究院大数据显示：超八成受访者表示夜游意愿强烈。国庆期间，游客夜间消费金额和笔数占比均高于全国居民水平。

论坛上发布的《2020中国夜间经济发展报告》指出：全国5A级景区夜间开放率22.8%，4A级景区夜间开放率20.4%。传统景区、文化场馆相继推出夜游。目前，全国已形成一批深受本地居民和游客欢迎的夜间文化和旅游项目、夜间节事、夜游街区和夜间经济集聚区。无锡运河夜游、杭州奇妙夜、温州的塘河夜画、郑州的建业电影小镇、安庆的新天仙配等夜游项目颇受游客喜爱。

中国旅游研究院夜间旅游课题组项目负责人赵一静告诉记者，夜间经济市场主体创新不断。今年夜间经济显著的变化是夜游项目品类增多、夜间休闲消费场所增多和数字科技运用广泛。潮流夜市、文创集市、微演艺、行浸式夜游正在成为城市夜间经济发展的重要“活力因子”。

无锡市委书记黄钦介绍说，无锡把发展夜间经济作为扩大消费的重点，以增强国家级夜间文旅消费集聚区为引领，创办了“江南古运河风情夜游节”等一批夜间节庆活动，推出了《运河四季》等一批夜间实景演出。今年国庆期间，无锡夜间产品订单同比上升27%，拈花湾禅意小镇、清明桥街区、海澜飞马水城入选省级夜间文化和旅游消费集聚区，清明桥街区获评长三角夜间文化和消费样板街区。

夜游首选生活体验

《报告》显示：城市夜生活体验成为游客夜游首选。文化艺术场馆、电影院、剧场、夜市、集市是最有吸引力的夜间消费场景。夜跑、夜市、广场舞、剧场、开放麦、相声、音乐节、杂技等可体验参与的夜间活动越来越多。夜间演艺门票价格三年来持续下降，演艺防控措施调整后，第3季度环比增长超7倍；超过八成受访者表示夜间文化需求、休闲需求、消费需求基本可得到满足。

目前，中国国内游的近程化和休闲化特征更加明显，人们更愿意发现身边的美丽风景，体验日常的岁月静好。中国旅游研究院院长戴斌认为，面对这种旅游发展新形势和广大游客新需求，如何让游客在时间上错峰、空间上减量，白天有得看、夜晚有得玩，有效提升夜间生活的品质体验，需要夜间经济拉动消费，促进投资，培育城市文化新地标。发展夜间经济还要营造市民和游客可触可感的消费场景，夜间经济不能仅仅满足于重大活动期间的大场面，也不能仅仅满足于培育几个“网红”打卡地，而是要持之以恒地营造城乡居民流连忘返的高品质生活场景。

文化为魂数字创新

戴斌指出，夜间经济不仅要满足城乡居民吃喝玩乐的基本需求，更要以文化引领全面小康社会的美好生活新需求。文化消费和旅游休闲是夜间经济的重要内容，但远不是夜间经济的全部，“文化+”“旅游×”是放大夜间经济效应的必由之路。发展夜间经济要以艺术引领的时尚品味和文化氛围，构建面向未来的城市旅游竞争力。科技创新和文化创意成为当代旅游发展的全新动能。

赵一静建议，应通过生活场景的创新、数字重构的支撑，为夜间经济保驾护航。数字技术重构夜间经济供给侧、需求侧和供应链，重塑产业发展新格局。数字技术在推进夜间经济产业发展进程中，实现量的增加和质的提升；同时也助力夜间产业科学布局，宜亮则亮、宜暗则暗、明确“暗夜保护区”。

发展夜间经济，在基础设施和公共服务完善后，文化氛围和商业环境是竞争力的关键。年轻人可以去喧闹的夜场尽情挥洒青春，家人朋友可以去看大场面的演艺秀，商务人士可以在洁净优雅的餐厅吃一顿仪式感十足的晚餐，人们还可以静静地徜徉在博物馆、美术馆和文化中心……这样一个传承创新、包容共享，不着痕迹地嵌入日常生活的文化空间，才是夜间经济的应有底色。

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论坛发布的夜游榜单

1 2020游客喜爱的十大夜市

苏州观前街、佛山创意产业园创意集市、北京簋街、杭州河坊街、苏州山塘街、重庆洪崖洞、广州珠江琶醍、上海外滩BFC、上海“后备箱市集”、青岛“银河市集”

2 2020游客喜爱的十大夜间演艺

晋城《千年铁魂》、湘潭《中国出了个毛泽东》、南京《遇见夜金陵》、广州《长隆国际大马戏》、杭州《宋城千古情》、西安《长恨歌》、郑州《建业电影小镇一路有戏》、晋中《又见平遥》、三亚《红色娘子军》、酒泉《又见敦煌》

3 2020游客喜爱的十大夜商圈

佛山大沥商圈、上海陆家嘴、北京三里屯、上海南京路、深圳新安商圈、成都春熙路、广州北京路、上海徐家汇、北京世贸天阶、长沙五一商圈

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)