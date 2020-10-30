麻辣财经：“减免缓”助力，前三季度新增就业898万人

10月28日，中国就业最新成绩单出炉：今年1—9月，我国城镇新增就业898万人，完成全年预期目标任务的99%。其中9月份，全国城镇调查失业率5.4%，符合6%左右的预期调控目标。

保就业是保经济基本盘的内在要求，关系到社会大局稳定。今年以来，受新冠肺炎疫情影响，居民就业尤其是重点群体就业一直牵动人心。在此情况下，前三季度能够实现城镇新增就业稳步增长殊为不易。

当前我国就业形势总体情况究竟如何？一系列“减免缓”政策推出，是否会影响养老金的按时足额发放？在28日举行的国务院政策例行吹风会上，人力资源和社会保障部副部长李忠回应了相关问题，“在一系列政策举措推动下，援企、减负、稳岗、扩就业并举，努力保住重点群体就业，稳住了就业基本盘，确保就业局势总体稳定。”

城镇新增就业稳步增长、劳动力市场活跃度上升

当前就业形势的总体状况如何？

“总体平稳、逐步回暖、好于预期。”吹风会上，李忠用这12个字来概括，具体来看，主要体现在三方面——

“一增”——城镇新增就业稳步增长。1—9月，我国累计实现城镇新增就业898万人，接近完成900万人的预期目标任务。完成之后还将继续努力，争取实现更多城镇新增就业。

“一降”——调查失业率逐步下降。2月份全国城镇调查失业率达到6.2%的历史最高值，随后波动下降至9月份的5.4%，低于6%左右的预期调控目标。

“一升”——劳动力市场活跃度上升。人力资源市场机构网络招聘数据显示，目前市场招聘需求已实现由负转正，三季度同比增加1.1%。

“今年以来，在新冠肺炎疫情突发多变、国际经贸环境趋紧、经济下行压力加大等风险挑战交织叠加情况下，就业形势保持总体稳定来之不易。”在李忠看来，这是由多种因素综合作用的结果，一方面得益于经济恢复的基础效应。复工复产全面推进，经济运行逐季好转，主要指标恢复性增长，为就业大局稳定提供了有力支撑。另一方面，也得益于稳就业政策的对冲效应。力度空前的减税降费稳住了企业、保住了就业岗位。持续深化的“放管服”改革，鼓励创业创新，支持发展灵活就业和新就业形态，拓展了就业增长的新空间。此外，创新开展不间断的就业服务，大规模开展的职业培训，提升了市场热度，也缓冲了失业风险。

在看到就业成绩和亮点的同时，我们也应看到当前疫情形势依然复杂，不确定因素增多，重点群体就业任务十分艰巨。稳就业保就业，下一步应从何处发力？

对此，李忠回应，首先，促进经济增长带动就业。接下来将支持就业容量大的产业行业优先发展。同时，实行包容审慎监管，支持新产业新业态发展，鼓励多渠道灵活就业。其次，落实完善就业政策扩大就业。进一步加大落实力度，确保各项纾困措施直达基层和企业，鼓励企业不裁员、少裁员。此外，突出重点群体保障就业。集中帮扶离校未就业的高校毕业生尽快就业，推动农民工有序外出就业和就地就近就业，加大贫困劳动力就业帮扶力度。最后，优化服务培训促进就业。加强基层公共就业服务能力建设，开展直播带岗、专场招聘、人力资源服务行业促就业等多种形式的供需对接服务。

高校毕业生就业压力减轻、农民工外出务工规模增加

保证重点群体就业是稳就业工作的重中之重。今年以来，我国高校毕业生、农民工群体的就业情况如何？

先看高校毕业生，“就业形势总体平稳，压力较前期有所减轻。”人社部就业促进司司长张莹介绍，根据统计局数据，9月份，20—24岁大专及以上人员的调查失业率较上月下降了2.4个百分点。

“受疫情影响，2020届高校毕业生就业面临市场需求下滑，招聘延后等求职挑战。”张莹说，对此，人社部主要采取了强化岗位拓展、招聘组织、能力提升和困难帮扶等四方面应对举措，从结果来看，目前，公共部门吸纳高校毕业生就业已达到280万人，推出的高校毕业生就业综合服务平台，日均发布岗位信息达26万个，已累计发布招聘岗位信息150万个，并且有34万青年参加了就业见习活动。

再看农民工群体，“截至三季度末，外出务工的农民工有1.79亿人，较二季度末增加了200万人，其中，贫困劳动力外出务工已达2934万人，超过去年的总规模。”张莹介绍，针对农民工，主要采取了引导有序就业、支持就地就近就业、优化就业服务和强化技能提升等相关措施，疫情期间累计输送农民工外出务工超过600万人，前三季度，已培训农民工技能500万人次。

“上亿的市场主体是创造岗位、吸纳就业的最大载体。企业在，岗位在，就业就在。”李忠说，今年以来，在保障重点群体就业的同时，通过抓企业纾困稳岗，多措并举稳定和扩大就业空间。上半年创业担保贷款余额1726亿元，同比增长34.8%，有力支持了就业创业工作，截至9月底，全国共支出就业补助资金638亿元，加速企业吸纳重点群体就业。“下一步将加速各项稳岗扩岗政策的落实落地，千方百计帮助企业扩大发展空间，拓展就业岗位，让就业增长的基础更稳、更牢。”

全年预计减免企业社保费1.6万亿元，养老金按时足额发放有保障

今年以来，国家先后出台阶段性减免企业社保费的相关政策，对企业养老、失业和工伤三项社会保险单位缴费部分实行“免减缓”。那么，目前政策执行效果如何？

“政策出台后迅速贯彻落实，对纾解企业困难、帮助企业复工复产起到积极作用。”人社部养老保险司司长聂明隽说，截至9月底，阶段性减免三项社会保险费政策惠及企业1129.9万户，减免额9107亿元，缓缴社会保险费616亿元。

“今年出台的减免社保费政策呈现出三个特点。”聂明隽介绍，一方面注重分类施策，重点向抗风险能力比较弱的中小微企业倾斜。另一方面注重精准发力。特别是在下半年，在纾解企业困难的同时，将参加社会保险的困难人群也纳入到了政策范围。此外，力度空前。2015年以来共6次下调企业社保费率，总费率由41%下调到33.95%，这6次下调共减免企业缴费近万亿元。“今年出台的减免政策，预计全年会减少企业缴费1.6万亿元，对助力企业走出困境、稳定和扩大就业起到十分重要的作用。”

今年减免社保费的力度空前，不少人关心是否会影响到养老金的按时足额发放？对此，聂明隽回应，从前三季度情况看，企业养老保险基金的运行经受住了考验，总体比较平稳、好于预期。到9月底，参保职工人数28635万人，比去年底相比增长了4.1%。离退休人数10659万人，与去年底相比增长了2.5%。从基金收支来看，总收入2.1万亿元，总支出2.8万亿元，基金累计结余4.5万亿元。

“总体上看，保养老金按时足额发放有比较雄厚的物质基础。”聂明隽表示，今年中央财政对地方养老保险专项补助资金5800多亿元，有力支持了各地，特别是中西部地区和老工业基地养老金的发放工作。下一步将从加大实施基金中央调节力度、加快推进基金省级统收统支工作、建立定期调度机制等方面发力，确保养老金发放工作万无一失。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)