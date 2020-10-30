今年我国GDP预计破百万亿元

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）10月29日，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议公报发布。公报披露，全会高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就。“十三五”时期，全面深化改革取得重大突破，全面依法治国取得重大进展，全面从严治党取得重大成果，国家治理体系和治理能力现代化加快推进，中国共产党领导和我国社会主义制度优势进一步彰显；经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，预计2020年国内生产总值突破100万亿元。

在过去五年间，我国经济实力大幅提升。数据显示，2019年我国国内生产总值达到99.1万亿元，占全球经济比重达16%，对世界经济增长的贡献率达到30%左右，人均国内生产总值突破1万美元。期间，在拉动国民经济的“三驾马车”中，消费基础性作用、投资的关键作用以及出口的促进作用日趋显著。

据统计，2019年，消费对经济增长贡献率达57.8%，拉动GDP增长3.5个百分点，连续六年成为拉动经济增长的主要引擎；重点领域有效投资合理扩大，现代基础设施网络持续完善；同期，货物贸易连续11年保持第一出口大国地位。

作为全面建成小康社会最艰巨的任务，根据公报，“十三五”时期，脱贫攻坚成果举世瞩目，5575万农村贫困人口实现脱贫。全党全国各族人民要再接再厉、一鼓作气，确保如期打赢脱贫攻坚战，确保如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实基础。

财政部发布的数据显示，2020年中央财政专项扶贫资金的投入额度达1461亿元。自2016年起，专项扶贫资金已连续五年每年新增200亿元，累计总投入超5300亿元。

脱贫攻坚外，公报还显示，“十三五”时期，粮食年产量连续五年稳定在13000亿斤以上；污染防治力度加大，生态环境明显改善；对外开放持续扩大，共建“一带一路”成果丰硕；人民生活水平显著提高，高等教育进入普及化阶段，城镇新增就业超过6000万人，建成世界上规模最大的社会保障体系，基本医疗保险覆盖超过13亿人，基本养老保险覆盖近10亿人，新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果。

眼下，秋粮收获接近九成，丰收已成定局，预计全年粮食总产量再创历史新高；至今年底，“十三五”规划纲要确定的生态环境保护领域的9项约束性指标将全面完成；截至2019年底，我国已与25个国家和地区签署17个自贸协定，自贸伙伴遍及亚洲、拉美、大洋洲、欧洲和非洲；截至9月底，全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为9.87亿人、2.12亿人、2.63亿人，均提前完成“十三五”规划目标。

此外，“十三五”时期，文化事业和文化产业繁荣发展；国防和军队建设水平大幅提升，军队组织形态实现重大变革；国家安全全面加强，社会保持和谐稳定；“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步，社会主义中国以更加雄伟的身姿屹立于世界东方。

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