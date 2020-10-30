延安必康前三季度净利暴跌九成

北京商报讯（记者 刘凤茹）2020年对于延安必康（002411）来说，算是流年不利。从被立案调查、分拆上市告吹到被处罚，延安必康的糟心事一桩接着一桩。业绩方面，延安必康表现同样很糟糕。10月29日晚间，延安必康发布的三季报显示，公司今年前三季度的归属净利润暴跌逾九成。自2017年以来，归属净利润持续下滑的延安必康，该如何翻身，又能否翻身？

据财报显示，今年前三季度延安必康实现的营业收入约51.39亿元，同比下降21.5%；对应实现的归属净利润约1276.84万元，同比下降97.08%。报告期内，延安必康的扣非后净利润同比下降81.44%。

今年三季度，延安必康的营收、归属净利润均处于下降的态势。具体来看，延安必康今年三季度实现的营业收入约16.3亿元，同比下降30.61%；对应的归属净利润亏损约2291.4万元，同比下降118.44%。

对于公司三季报业绩下滑的原因，北京商报记者致电延安必康董秘办公室进行采访，但对方电话未有人接听。

关于公司2019年归属净利润下滑的原因，延安必康认为，公司医药生产板块受到国家医药行业相关政策影响导致收入较同期有所下降，利润同比有所下降；公司医药商业板块润祥医药和百川医药，销售收入同比有所增长，已完成承诺业绩，但利润贡献较低，综上原因公司医药板块利润较同期有所降低。

发布业绩报告的同时，延安必康还发布一则人事变动公告。延安必康董事会于近日收到公司证券事务代表罗旭的离职报告，罗旭因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务。

延安必康称，根据上市公司相关规定，其离职报告自送达公司董事会之日起生效，罗旭离职后不再担任公司其他职务。

值得一提的是，业绩承压的延安必康，还要进行更名。延安必康于2020年10月28日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》。延安必康拟将证券简称变更为必康制药。

延安必康表示，拟变更公司名称及证券简称能更好地体现公司业务，能更好反映公司经营情况，适应公司业务的开展，推动公司整体发展战略目标的实现，符合公司未来经营发展规划。

“公司不存在利用变更公司名称及证券简称误导投资者的情形，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司名称及证券简称变更符合公司发展的根本利益。”延安必康如是表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)