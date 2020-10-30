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A股低开高走上演独立行情

刘凤茹

2020年10月30日08:00  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 刘凤茹）隔夜欧美股市重挫，其他亚太市场指数表现也不尽如人意。受外围市场普跌的影响，10月29日早盘，A股三大股指集体低开。不过三大股指随后强势拉升并翻红。截至10月29日收盘，A股三大股指集体收涨。A股再一次抵挡住外围市场暴跌的不利影响，走出了相对独立的行情。

　　交易行情显示，A股三大股指10月29日早盘集体低开，其中上证综指低开1.02%，开于3235.76点；深证成指开于13219.89点，低开1.26%；创业板指低开1.3%，开于2635.69点。

　　不过，10月29日早盘低开后，相较于其他亚太市场，A股展现出较强韧性。当日上午深证成指率先翻红，随后创业板指、上证综指也相继翻红。截至10月29日收盘，上证综指收3272.73点，涨幅为0.11%；深证成指、创业板指分别收于13519.66点、2699.92点，分别上涨0.98%、1.1%。10月29日，沪深两市合计成交7802.8亿元。

　　A股三大股指集体低开主要受到隔夜欧美股市暴跌的影响。数据显示，道琼斯指数收盘下跌943.24点，跌幅3.43%，报26519.95点；纳斯达克指数下跌3.73%，报11004.87点；标普500指数收盘下跌3.53%，报3271.03点。

　　财经评论员郭施亮认为，美股暴跌主要离不开几个核心因素。首先，全球第二波疫情暴发，在疫苗及特效药尚未大规模接种之前，疫情仍存在很大的未知数，欧美日均新增确诊数量大幅攀升，引发全球资本避险情绪的持续升温。同时，美联储超宽松刺激政策还没有超出市场预期。另外，美国经济基本面并不稳定，随着疫情的再次暴发，复工复产自然受到明显冲击影响。

　　在英大证券首席经济学家李大霄看来，A股面临外围冲击不可避免，但有望展现出十足的韧性。

　　A股企稳背后，消费股成主动力。10月29日，行业板块涨跌互现。其中酿酒行业、医疗行业领涨两市。个股来看，当日收盘，两市共有1491只个股股价出现不同程度上涨。

　　对于后市的研判，国盛证券预测，从中长期来看，资本市场建设加速，叠加机构资金持续流入，继续看好机构牛、结构牛。当前A股市场正处于一个由散户直接持股向间接持股转变，居民资金通过公募基金、保险等产品间接增配权益资产，机构增量资金持续入市的趋势性进程中。

　　中原证券认为，预计沪指短线继续小幅震荡的可能较大，创业板市场短线震荡整理的可能较大。建议投资者短线谨慎关注新能源汽车、新材料以及电子元件等板块的投资机会，中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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