中签率0.13% 蚂蚁网上申购户数创纪录

北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）蚂蚁集团A+H股IPO火热进行时，继港股开启打新之后，10月29日，蚂蚁集团A股网上申购也开始进行，当天晚间，蚂蚁集团在上交所官网挂出发行申购情况及中签率公告。公告显示，本次网上发行有效申购户数约516万户，创下科创板新高；申购金额约19.05万亿元，也刷新了A股有史以来最高纪录。

公告显示，蚂蚁在A股发行启动了超额配售和回拨机制。联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售2.506亿股，占A股初始发行股份数量的15%。在回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.1267%。

据上交所数据，本次网上发行有效申购户数为515.56万户，有效申购股数为2769.01亿股。此前，蚂蚁公布A股发行价为每股68.8元，据此可估算出，蚂蚁的认购金额超过19.05万亿元，刷新A股纪录。

在A股超额配售选择权及网上、网下回拨机制启动后，网下最终发行数量为2.34亿股，占本次A股发行股份数量的12.17%；网上最终发行数量为3.51亿股，占本次A股发行股份数量的18.26%。

值得一提的是，在蚂蚁集团A股打新之前，蚂蚁集团港股IPO申购已提前开启。根据公告，蚂蚁集团H股10月27日-30日进行招股，H股发行价为每股80港元，每手50股，入场费约4040.31港元，预期于11月5日上市。

10月26日晚19时30分，蚂蚁集团正式启动H股国际认购。北京商报记者了解到，仅仅1个小时，H股机构发行部分已经超额认购，火爆程度堪比“双11”，刷新市场纪录。据悉，其中大部分都是10亿美元级别的大订单，仅3小时后，认购金额就超过1000亿美元。

这种情况不仅仅体现在机构投资者身上，在个人投资者方面同样如此。据富途证券方面介绍，截至10月29日上午9时，蚂蚁集团IPO通过富途的认购金额已突破400亿港元，认购人数突破167000人，金额及人数均破纪录。

无论是H股打新还是A股打新，业内最关注的是收益情况。据媒体报道，目前已上市科创板股票上市首日算术平均涨幅为161%，中位数涨幅123%。以蚂蚁集团中一签500股、发行价68.8元计算，若首日上涨161%，中一签大概能赚5.54万元；若首日上涨123%，中一签大概能赚4.23万元。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮指出，毫无疑问，此次A股打新和H股打新一样火爆，蚂蚁集团打新受到各方广泛关注及申购，表明市场对优质投资标的拥有坚定信心，对科创公司的未来相当看好。

“蚂蚁这次估值相对来说是比较适中的，近12个月市盈率48倍，预期市盈率24倍，有网友甚至戏称，蚂蚁距离此前估值预期的差距，好比是商家先提价再打折的套路，但不论如何，定价出来以后，市场普遍反映是‘安心’，这样的估值定价对即将到来的‘双11’年度购物狂欢节也能够起到护航作用。”苏筱芮进一步补充道，蚂蚁此次上市为科创板注入了强大活力，在加强科技创新、发力普惠金融等方面起到了引领作用，或能产生“鲶鱼效应”，带动市场重新审视与评估同类公司的商业模式、成长空间与盈利逻辑，在资本市场环境中为同类公司赢得良好的关注度。

苏筱芮预测，预计蚂蚁未来市值及股价仍有一定成长空间，相比同类公司不仅具有一定的性价比优势，而且存在市场信心助推下的溢价预期。她进一步指出，“我个人认为，信贷业务爆发式增长的红利期已过去，蚂蚁集团需要发力证券、保险领域以平衡其收入结构，此前蚂蚁战配基金的发售，已经让市场看到了蚂蚁发挥代销平台的潜力，蚂蚁这样的科技公司发力代销业务，就好比银行这样的机构发力中间业务收入，所以在我看来，信贷相关的业务不能说没有发展，但想象空间有限，未来更多的想象空间将转移到权益类、保险类领域。中国实体经济数字化未来前景可期，科技+金融+产业模式下的数字科技，将是未来的一个主流趋势”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)