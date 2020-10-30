超七成净利下滑 百家非上市银行三季报露隐忧

百家非上市中小银行三季度财务数据的陆续披露，为勾勒银行业现状的全貌提供了更多细节。10月29日，北京商报记者对通过中国货币网披露前三季度财务数据的100家非上市中小银行进行统计发现，超七成银行净利润呈现同比下滑趋势。分析人士指出，从三季报可以看出，银行息差仍然承压，对拨备的计提力度加大也加剧侵蚀银行利润空间，导致银行业绩增速不及预期。在资产质量方面，已披露相关数据的非上市中小银行中，过半不良贷款率下降，资产质量趋稳，但也有部分银行不良贷款率仍处于上扬趋势，需引起警惕。

10月29日，北京商报记者梳理中国货币网信息发现，截至当日15时许，已有100家非上市中小银行披露三季报数据，其中，有76家银行前三季度净利润下滑。在同时披露了营业收入数据的83家银行里，有43家银行出现营业收入、净利润“双降”，占比过半；15家银行营业收入、净利润“双增”，占比18.07%。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示，从数据来看，国内中小银行资产质量与盈利状况面临压力，主要是受疫情冲击、宏观经济放缓、银行净息差收窄、中间业务下滑，尤其是中小银行加大风险计提等因素影响，对中小银行的营收与净利润构成挤压。其中，受疫情冲击大、经济结构单一、欠发达地区的中小银行面临的经营压力更大。

例如，今年前三季度，河北唐山农商行实现营业收入12.11亿元，同比增长28.56%，净利润2.89亿元，同比下滑15.25%，其中，该行前三季度计提资产减值损失4.9亿元，较去年同期增加3.54亿元，同比增速超260%。

值得注意的是，在整体盈利承压的表现下，江浙地区的银行异军突起，包揽了营业收入、净利润“双增”的半壁江山，呈现出业绩复苏的区域性特征。据北京商报记者不完全统计，10家已披露三季报财务数据的江苏地区非上市银行中，7家实现营业收入增长，3家实现营业收入、净利润“双增”；13家浙江地区非上市银行中，9家实现营业收入增长，其中，有5家实现营业收入、净利润“双增”。

对此，中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英表示，江浙一带的银行得益于疫情后的经济复苏和对外全球贸易的反弹，三季度经营业绩快速好转。而一些经济欠发达地区的中小银行面临的业绩压力较大。

另据北京商报记者不完全统计，通过中国货币网公布三季度财务数据的100家非上市中小银行中，有30家对不良贷款率进行了披露，其中，16家不良贷款率较上年末出现下降，占比过半。不过，从不良贷款率水平来看，仍有15家非上市中小银行超2%。

周茂华表示，从已披露的信息看，国内中小银行质量风险值得警惕，但整体风险可控。主要原因有三：其一，国内生产生活加快恢复，经济重返复苏扩张轨道；其二，管理层为可能滞后暴露的不良贷款提早准备加大不良计提与坏账处置；其三，中小银行不良率有增有减，分化明显。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮则表示，今年资产质量承压已成事实，风险尚未充分释放也是目前银行贷后管理面临的客观状况。同时，考虑到风险可能延缓暴露，更应督促机构做实资产分类，加大不良贷款处置清收力度。

今年以来，中小银行风险治理问题成为监管部门与市场关注的焦点，已有超过40家中小银行通过兼并重组等方式消化不良资产、引入新股东进行脱胎换骨式的改良。周茂华指出，中小银行问题根本上还是内部治理与经营水平不高。需要通过强化监管，引导中小银行加快补齐内部治理短板，防范化解潜在风险，主责主业、深耕区域市场，提升经营水平及抗风险能力。

“中小银行通过市场化兼并重组，有助于理顺中小银行股权混乱等方面的历史遗留问题，加快不良资产处置，有效化解金融风险，扩大银行资产规模。”周茂华表示，兼并重组后的银行，股权结构、内部治理、资产负债表更加透明、优化，有助于其拓宽上市、发债等融资渠道，银行稳健经营将提升其服务实体经济能力。

此外，值得注意的是，近期公布中小银行经营状况并非整个银行业全貌。“中小银行为数众多但其资产占比相对较小。”周茂华指出，同时，从近期已披露的部分银行财报来看，中小银行业绩存在明显分化，展望未来，国内疫情受控，生产生活加快恢复，经济扩张步伐逐步加快，银行业经营前景也将逐步改善。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)