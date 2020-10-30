报告显示：毕业生国内就业占比逐年增加

原标题：毕业生国内就业占比逐年增加

本报讯（记者 潘福达）昨天，全球化智库（CCG）与领英中国（LinkedIn）联合发布《中国高校毕业生职业发展研究与展望2020》。报告显示，在国内就业的毕业生占比逐年增加，人才回流趋势明显，超8成毕业生首次就业所在国为中国。

报告基于领英平台大数据，对我国十所“双一流”高校（以下简称U10）超过21.8万毕业生的发展情况进行画像分析。数据显示，U10毕业生中首次就业在中国的比例在2014年至2018年间逐年增长，且2018年增长尤为明显，从73.5%增加到83.0%。中外经济发展状况及留学、就业、移民政策和国际关系的变化，对中国国际化人才流动与人才回流的影响更趋积极。自2017年开始，赴美留学占比增速开始放缓，并在2019年出现占比增长接近停滞的情况，同比增幅仅为0.1个百分点。

面对疫情对留学带来的冲击，报告建议，相关部门可积极探索国内外教育体系对接机制，扩展更广泛的国际高等教育交流与合作，为我国高校毕业生留学目的地多元化选择及国际化发展创造条件。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)