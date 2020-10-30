原标题：蚂蚁集团网上申购户数创科创板新高

本报讯（记者 孙杰）超级“巨无霸”蚂蚁集团IPO再进一步。昨天，蚂蚁集团启动A股新股申购。市场申购热情可谓极度高涨：近516万户的有效申购户数，创下科创板新高；有效申购股数对应的申购金额高达19.05万亿元，同样刷新A股最高纪录。

当晚公告显示，根据上交所提供的数据，蚂蚁集团此次网上发行有效申购户数为5155647户，有效申购股数为2769.01527亿股，网上发行初步中签率为0.11463768%。蚂蚁集团公告称，由于网上投资者初步有效申购倍数为872.31倍，高于100倍，将启动回拨机制，将33414500股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.12670497%。

根据蚂蚁集团首次公开发行并在科创板上市发行的公告，其A股发行价锁定在68.8元每股，公司股票代码为688688。按照发行价计算，蚂蚁集团A股发行总市值达到2.1万亿元。这一规模几乎与目前A股市值最高的贵州茅台相当。截至29日收盘，贵州茅台最新市值为21053.91亿元。

根据发行方案，蚂蚁集团将按照1比1的规模，在A股和H股各自首次发行不超过16.7亿股新股。其中，A股初始战略配售股票数为13.4亿股，占比为80%，而供机构和个人投资者申购的股票数仅为3.34亿股。

按每股发行价格计算，蚂蚁集团在A股募资总规模为1150亿元。而在H股，蚂蚁集团的融资金额约1150亿元。A股和H股合计融资总额为2300亿元人民币，折合344亿美元，有望超过沙特阿美，是有史以来全球规模最大的IPO。

在A股申购之前，蚂蚁集团的H股申购已率先展开，每股发行价为80港元。新股认购行情堪称火爆，10月26日晚发行开始仅仅1小时，H股机构发行部分已被超额认购。由于认购太火，蚂蚁集团在H股的机构发行部分已于28日下午5点结束认购，比原计划提前两天时间。

蚂蚁集团并未明确上市具体时间。不过，随着沪港新股申购的展开，市场预计蚂蚁集团近期将在A股和H股同步上市。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)