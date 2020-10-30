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经济总量将突破100万亿元大关 高质量发展成色更足

乘势而上 中国经济迈向新发展阶段

2020年10月30日08:09  来源：经济参考报
 

　　“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望。回眸过去五年，中国经济发展书写下浓墨重彩的篇章。经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，经济运行总体平稳，经济结构持续优化，预计2020年国内生产总值将突破100万亿元。

　　2020年金秋10月，党的十九届五中全会召开，全会提出了“十四五”时期经济社会发展主要目标和到2035年基本实现社会主义现代化远景目标，为下一阶段中国经济航船指明方向。

　　展望“十四五”，以十九届五中全会精神为指引，中国经济将迈入新发展阶段。乘势而上，奋力前行，努力探索形成新发展格局的有效路径，中国经济巨轮将乘风破浪，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

　　稳步复苏

　　彰显中国经济韧性与活力

　　2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是疫情“大考”的特殊之年。在疫情阴霾未散和世界经济低迷的背景下，回眸今年以来中国经济走过的历程，更能感受其行之不易和成绩可贵。

　　今年以来，中国经济从一季度被迫“深蹲”，GDP同比下降6.8%，投资、消费等主要指标一度出现两位数下降；到二季度GDP增速跃升至3.2%；再到三季度GDP增速加快至4.9%，多个指标实现年度首次转正……中国经济稳步复苏的势头不断夯实。

　　这份特殊时期的发展答卷，彰显了中国经济克服种种不利因素，于危机中育新机、在变局中开新局的坚实力量。

　　宏观指标纷纷向好，中国经济大盘稳固。三季度GDP增速反弹至4.9%，领先于全球主要经济体；城镇调查失业率从2月6.2%的历史最高值下降至9月的5.4%，符合6%左右的预期调控目标；前三季度CPI同比上涨3.3%，涨幅比上半年回落0.5个百分点；外汇储备规模稳中有升，截至9月末，外汇储备余额31426亿美元，比去年末上升346亿美元。

　　生产需求逐步恢复，产业循环持续改善。生产端，9月规模以上工业增加值增长6.9%，连续六个月保持正增长；服务业生产指数增长5.4%，连续五个月正增长。需求端，三季度社会消费品零售总额同比增长0.9%，季度增速年内首次转正；前三季度，全国固定资产投资同比增长0.8%，实现年内首次转正；货物贸易进出口总值增长0.7%，年内累计增速首次转正。

　　“从这些主要指标的变动趋势看，我国疫情防控和经济复苏确实走在了全球前列，彰显了中国经济的强大韧性和旺盛活力。”国家统计局国民经济综合统计司司长刘爱华说。

　　国际货币基金组织（IMF）发布报告称，预计2020年全球经济将萎缩4.4%，而中国经济将增长1.9%，是全球唯一实现正增长的主要经济体。世界银行等多个国际机构也都纷纷上调对我国经济增长预期。

　　经济实力、科技实力、综合国力

　　跃上新台阶

　　今年中国经济交出难能可贵的成绩单，既彰显中国经济打逆风球、走上坡路的能力，也说明中国经济具备充足的韧性与活力。

　　厚积薄发，中国经济之所以能够以强大韧性抗击风险，在抗击疫情中崛起复苏的伟大力量，离不开五年来我国坚持稳中求进工作总基调、引领经济发展新常态、推进供给侧结构性改革的努力，离不开五年来中国经济在转向高质量发展道路上累积的厚实基础。

　　五年间，经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，续写了成绩斐然的中国奇迹，彰显了不同凡响的中国力量。

　　我国经济实力大幅跃升。2019年国内生产总值达到99.1万亿元，占全球经济比重达16%，对世界经济增长的贡献率达到30%左右，预计“十三五”期末国内生产总值将超过100万亿元。人均国内生产总值突破1万美元，标志着我国向高收入国家水平又迈出坚实一步。

　　产业结构优化升级不断提速，制造业增加值占全球份额近30%，连续十年居世界首位；信息传输、软件和信息技术服务业等新兴服务业近四年年均增速达19.4%，成为助推服务业持续增长的新动能。

　　高速铁路总里程达3.5万公里，高速公路接近15万公里，流动的中国活力四射；港珠澳大桥飞架三地，北京大兴国际机场“凤凰展翅”……一项项重大工程拔地而起，惊艳世界。

　　C919大型客机飞上蓝天，“中国天眼”落成启用，北斗导航系统正式开通，5G网络加速成型……创新型国家建设成果丰硕，研发经费投入总量居世界第二，通过《专利合作条约》（PCT）提交国际专利申请量跃居世界第一，载人航天、探月工程、超级计算、量子通信等领域取得一大批重大科技成果。

　　五年间，聚焦高质量发展的战略目标，现代化经济体系加快布局，全面深化改革和高水平开放向纵深推进，三大攻坚战取得决定性进展，京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设等国家重大战略打通区域协调发展“经络”，一场关系我国发展全局的深刻变革全面开启。

　　国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群对《经济参考报》记者表示，“十三五”时期，尽管我们面临重重困难，但在经济、政治、社会、文化、生态多个领域取得了重要的转型和成就。“十三五”是两个百年交汇的重要时期，从高增长转向高质量，取得系列重大战略性成果，为第一个百年顺利收官作了坚实的支撑，为第二个百年开局提供了好的起点。

　　构建新发展格局

　　高质量发展迈向新阶段

　　党的十九届五中全会强调，确保如期打赢脱贫攻坚战，确保如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实基础。

　　专家指出，当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。积势蓄势谋势、识变求变应变，“十四五”时期，中国经济高质量发展将跃向新阶段。

　　厦门大学宏观经济研究中心副主任林致远对《经济参考报》记者表示，“十三五”期间，中国经济开启了由数量驱动向质量驱动、由外需拉动向内需拉动转变的增长历程。

　　“随着外贸红利、人口红利和房地产红利等逐步减弱，中国经济在供给侧寻求以技术进步和人力资本积累为驱动力的增长，在需求侧寻求以国内需求尤其是消费需求为主导的增长。前者意味着高品质、低能耗、高附加值等内涵；后者意味着更加均衡的社会经济发展。”林致远说。

　　展望“十四五”时期，从以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，到不断提高贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力和水平，为实现高质量发展提供根本保证，新的发展蓝图已然绘就。

　　在专家看来，中国将按照推动高质量发展、构建新发展格局的要求，牢牢把握扩大内需战略基点，大力深化改革开放，为创新转型凝聚更多力量。

　　“不过，高质量发展的目标不会一蹴而就，要真正完成由传统增长方式向高质量发展的转变，需要诸多条件共同促成。从制度变革和政策实践层面看，尤其需要政府在事关高质量发展的市场失灵领域发挥基础性作用，包括持续改善营商环境，继续加大养老、医疗、教育等民生领域的投入等。”林致远说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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