14部门联合发文 力挺扩内需促消费

10月29日，国家发展改革委发布通知指出，国家发展改革委等14个部门共同研究制定了《近期扩内需促消费的工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》从推动线下服务消费加速“触网”、开辟服务消费新模式、实施促进实物消费政策、加大对制造业企业支持力度等四个方面推出19条措施。

《方案》提出，积极支持餐饮恢复发展。鼓励有条件的地方在做好常态化疫情防控、不影响周边居民正常生活的前提下，有序恢复酒吧、 咖啡店、餐饮店等经营，因地制宜，放宽临时外摆限制。

《方案》指出，加大对城镇老旧小区改造的支持。加快落实支持城镇老旧小区居民提取住房公积金，用于加装电梯等自住住房改造个人支付部分的政策。鼓励各地对城镇老旧小区有条件的楼栋加装电梯。

《方案》要求，开展“大家电安全使用年限提醒”活动。鼓励相关社会团体制定家用电器安全使用和更新换代的团体标准，开展“大家电安全使用年限提醒”活动，促进相关标准有效实施，推动超龄大家电更新换代。

《方案》提出，加快推进5G网络基站建设。通过进一步扩大电力市场化交易、推动转供电改直供电、加强转供电环节价格监管等措施，进一步降低5G基站运行电费成本。支持各地在站址资源获取、资金补贴等方面加大对5G网络建设的支持力度。

《方案》还明确，进一步扩大“同线同标同质”实施范围。将内外销产品“同线同标同质”实施范围扩大到一般消费品和工业品，促进出口企业的优质产品在国内市场竞争中开拓局面。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)