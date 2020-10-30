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景气度持续上升 物流行业规模加速扩张

2020年10月30日08:12  来源：经济参考报
 

　　随着“双十一”电商大促到来，加上政策利好，物流板块景气度正不断上升。10月29日，同花顺物流板块小幅下跌，跌幅0.60%，但不少个股表现抢眼，其中长久物流涨8.94%，嘉友国际涨7.44%，普路通涨2.77%，上海雅仕涨2.26%。

　　政策红利加速释放。国家发展改革委、交通运输部近日联合印发《关于做好2020年国家物流枢纽建设工作的通知》，共有22个物流枢纽入选2020年国家物流枢纽建设名单。

　　从基本面来看，中国物流与采购联合会27日发布的数据显示，前三季度全国社会物流总额为202.5万亿元，同比增长2.0%，增速比1至8月提高0.8个百分点。各领域物流需求全面回升，升级态势明显。前三季度，物流业总收入7.4万亿元，由1至8月同比下降1.1%转为增长0.1%。

　　中国物流与采购联合会称，随着线上消费进一步普及，电商、快递行业市场规模加速扩张，增速明显高于物流业总收入增长，且连续四个月保持10%左右的高速增长，对物流行业增长恢复的带动作用进一步凸显。

　　从市场表现来看，同花顺数据显示，物流股一直在低调上涨，板块指数位居申万二级行业前列。截至10月29日收盘，29家披露三季报的物流行业上市公司中，前三季度净利润实现同比增长的公司达到18家，占比超62%。澳洋顺昌、恒通股份、恒基达鑫等公司净利润同比增幅均超50%。

　　银河证券指出，9月快递件量增速重回40%以上，行业景气度表现超出预期，考虑“双十一”、“双十二”、圣诞节等电商促销活动将再带来一波需求刺激，年底前快递行业的高景气度逻辑不变，预计全年件量增速为25%至30%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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