科创板首单CDR上市 CDR试点按下“加速键”

10月29日，国内首家CDR公司九号有限公司（以下简称九号公司）正式登陆科创板，发行价18.94元/股，开盘价33元，盘中最高达49.8元，报收38.5元，涨幅达103.27%，总市值271亿元。

作为国内首家CDR公司，九号公司也是我国资本市场第一家存在协议控制架构（VIE）的企业。业内人士称，九号公司的上市代表境外企业通过CDR方式回归A股的路径已通畅，CDR试点将按下“加速键”。

根据招股说明书，九号公司主营业务包括短程智能移动设备的设计、研发、生产、销售及服务，产品为智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能服务机器人等。2017年至2019年，九号公司分别实现营收13.81亿元、42.48亿元、45.86亿元，净利润分别为-6.27亿元、-18.04亿元、-4.55亿元。智能电动平衡车系列和智能电动滑板车系列在营收中占比为92.17%。

该公司10月23日发布的业绩预告显示，前三季度公司业绩略增，营业收入约37.89亿元至41.86亿元，同比增长0.74%至11.29%，扣非净利润约-7504万元至-4504万元，同比下降116.12%至126.86%。

九号公司被业界视为小米产业链公司。2014年，该公司得到小米的战略投资。招股书显示，公司定制产品的独家分销合作对象为小米集团。2017年至2019年，公司与小米发生关联销售金额占当期营收比重分别为73.76%、57.31%和52.12%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)