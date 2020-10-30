日本经济预估下调加大政策应对压力

日本央行29日一如预期维持利率不变，同时下调了2020财年的经济增长预期和通胀预期。分析人士认为，日本央行近期难有更多作为，财政刺激计划则受到更多期待。

短期经济预期下调

由于海外新冠疫情加剧给世界经济复苏前景蒙上阴影，日本央行29日下调了2020财年经济增长预期和通胀预期。

在季度经济展望报告中，日本央行将今年的国内生产总值（GDP）增速预期从-4.7%下调至-5.5%，核心通胀预期从-0.5%下调至-0.6%，并且预计短期和长期利率均会维持在当前、甚至是更低水平。

日本央行表示，日本经济已经复苏，日本进出口正在回升，与汽车相关的出口暂时增加。受到政府措施的支持，私人消费也正在增加。但经济活动前景展望和物价都“非常不确定”。此外，还需要密切关注金融体系风险。

受新冠肺炎疫情的影响，日本经济也经历了第二次世界大战结束以来最严重的萎缩，虽然日本经济在4-6月触底，但消费，特别是服务业消费相当疲软，而且这种状况可能会持续一段时间。

日本旅游业已连续第六个月出现外国游客人数同比下降超过99%。今年9月，日本只接待了大约1.37万名外国游客。受国内旅行打折活动的影响，9月份核心消费价格出现连续两个月的下降。国际货币基金组织日前发布预测称，日本今年GDP可能为4.8万亿美元，将跌破5万亿美元的大关。

分析人士认为，日本央行把本财年经济增长预期从萎缩4.7%下调为萎缩5.5%，反映出民众对新冠肺炎疫情的担忧再起。而央行维持货币政策不变的决定，也可能反映了日本经济正在从创纪录的萎缩中持续恢复。

对未来经济增长前景，日本央行在季度展望报告中表示，随着经济活动的恢复，以及新冠肺炎疫情影响减弱，日本经济预计将会继续改善。日本央行当天同时上调了明年的GDP和通胀预期，预计2021财年GDP增速为3.6%，高于此前的3.3%；2022财年GDP增速为1.6%，也高于此前的1.5%。

财政刺激受到憧憬

28日，路透社的一则报道援引四名日本政府和执政党人士透露的消息称，日本首相菅义伟最快将于下周宣布新一轮应对新冠肺炎疫情对经济冲击的刺激计划。

这些消息人士称，新刺激计划可能延续对企业的补贴，以帮助企业缓解资金压力和避免裁员；还可能继续为国内旅游提供折扣直至明年1月，以促进国内游，帮助旅游业渡过难关。日本今年已两次出台应对疫情的经济刺激计划，资金合计大约为22万亿日元。上述消息人士说，新刺激计划的资金总额可能少于22万亿日元。其中1名消息人士说，最好避免过多增加短期支出以免于让“日本的财政悬崖更加陡峭”。他们说，日本政府先前划拨的10万亿日元紧急抗疫资金还剩余7万亿日元，这7万亿日元将构成新刺激计划的部分资金来源，其余资金则将是新开支。

SuMi TRUST高级经济学家任久保尚也表示，日本需要限制经济活动来抑制新冠肺炎疫情的影响，因此日本央行现在无法通过货币政策进一步宽松来推高物价。“日本首相菅义伟的主要政策推动力应该是放松管制的财政政策，并把货币政策放在一边。”

菅义伟日内表示，需要在预算领域采取更多措施来帮扶经济复苏，但媒体并未透露更多消息。

路透社报道认为，日本消费和资本开支的持续低迷抵消了进出口的复苏，经济复苏总体“脆弱”，政府承受压力，需要增加财政和货币支持。不过，日本一些分析师认为，新刺激计划推动经济的能力恐怕有限。

货币政策以稳为主

日本央行是在结束29日的货币政策会议时宣布下调2020财年GDP增速预期和通胀预期的。此次，日本央行以8：1的投票比例继续维持利率在-0.1%不变，并将10年期国债收益率目标维持在0%附近不变，均符合市场预期。

日本央行行长黑田东彦在下午的新闻发布会上继续强调央行准备在必要时采取进一步行动。他表示，需要仔细监控海外经济的发展，密切关注新兴经济体的情况，无论是经济还是物价，风险都趋于下行，经济前景将取决于疫情。但他也重申了不少乐观的信息，表示央行的新冠肺炎疫情应对措施产生了效果，一旦市场更加稳定，将讨论推出购买ETF（交易型开放式指数基金）。他表示，低利率对家庭总体来说是积极的。他还说，日本经济已经开始复苏，消费也已经开始复苏，未来一段时间央行将继续将通胀目标保持在2%。对于海外市场，他认为美国经济正在稳步复苏，中国经济在稳步增长，欧洲经济正处于改善轨道上，发达经济体有足够的政策空间做出回应。他还表示，不能简单地认为股市存在泡沫。

鉴于新冠疫情造成的经济衰退可能需要花费几年时间才能消除，分析人士认为，日本央行将延长3月份应对危机计划的最后期限，预计在12月或1月做出决定。就目前而言，日本央行将会专注于近期的出口和产出反弹，看看是否能抵消消费和资本支出的疲软。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)