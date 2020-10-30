日本央行预计2020财年经济萎缩5.5%

新华社东京10月29日电（记者刘春燕）日本央行29日发布的经济展望报告宣布，2020财年（截至2021年3月）日本实际经济增长预期为负5.5%，2021财年日本经济增长预期从此前的3.3%上调至3.6%。
此前，日本央行曾预计2020财年日本经济萎缩4.7%。
报告同时下调本财年的通胀预期。报告说，受全国范围旅游促销活动等政策性因素影响，预计本财年日本剔除生鲜食品的核心消费价格指数将比上一财年下降0.6%，比此前预期降低0.1个百分点。
日本央行当天结束为期两天的货币政策会议。日本央行表示，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。
日本央行行长黑田东彦当天下午在记者会上表示，日本经济恢复将是缓慢的过程。央行将密切关注新冠疫情对经济的影响，如果有必要，将继续推出进一步宽松措施。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】