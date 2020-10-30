日本央行预计2020财年经济萎缩5.5%

新华社东京10月29日电（记者刘春燕）日本央行29日发布的经济展望报告宣布，2020财年（截至2021年3月）日本实际经济增长预期为负5.5%，2021财年日本经济增长预期从此前的3.3%上调至3.6%。

此前，日本央行曾预计2020财年日本经济萎缩4.7%。

报告同时下调本财年的通胀预期。报告说，受全国范围旅游促销活动等政策性因素影响，预计本财年日本剔除生鲜食品的核心消费价格指数将比上一财年下降0.6%，比此前预期降低0.1个百分点。

日本央行当天结束为期两天的货币政策会议。日本央行表示，继续将短期利率维持在负0.1%的水平，并通过购买长期国债，使长期利率维持在零左右。

日本央行行长黑田东彦当天下午在记者会上表示，日本经济恢复将是缓慢的过程。央行将密切关注新冠疫情对经济的影响，如果有必要，将继续推出进一步宽松措施。

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