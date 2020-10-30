九号公司登陆科创板 高禄峰：看好服务机器人业务发展

10月29日，九号有限公司（证券简称“九号公司”）在上海证券交易所科创板正式上市。截至当日收盘，九号公司报收38.5元，涨103.27%，总市值为271亿元。据了解，九号公司在上交所第一次使用机器人做了一个敲锣仪式。

九号公司董事长兼CEO高禄峰表示，九号公司将自己定义为智慧移动能力公司，包含两个维度，即“智慧的移动人”和“智慧的移动物”。在智慧移动人方面，九号公司发展智能短交通，为用户提供便捷、安全、有趣的中短途快速移动能力；在智慧移动物方面发展智能服务机器人，创造AI运力，解放千万快递小哥和外卖骑手，让人们享受更及时便捷的配送服务。这两个维度也形成了公司明确的面向未来的发展战略方向。

高禄峰指出，在短交通领域，九号公司正在逐渐向更长距离的范围去渗透。“我们也在大力地发展电动车业务，包括电动摩托车和电动自行车，这个业务明年将会有更多门店覆盖全国一二三线城市。”

“另外，我们非常看好服务机器人业务的发展，九号公司在成本、可靠性、部署可用性方面也都有自己优势。”高禄峰表示，由于现在人工成本越来越高，机器人替换人的需求越来越旺盛，相信未来一两年的时间，在机器人业务上，它的占比会迅猛地提高，可能会超过所有人的想象。

招股书显示，2017年至2019年，九号公司实现的营业收入分别约13.81亿元、42.48亿元、45.86亿元，年复合增长率达82.21%。此次登陆科创板，九号公司募集资金总计达13.34亿元，将投入智能电动车辆项目、年产8万台非公路休闲车项目（全地形车）、研发中心建设项目、智能配送机器人研发及产业化开发项目和补充流动资金。其中，研发中心建设项目和智能配送机器人研发及产业化开发项目将进一步提升公司的技术研发能力。

高禄峰认为，未来十年，最重要的行业方向就是物联网和基于人工智能的全球的大网络，在智慧短交通网络以及自动配送机器人网络方面，九号公司已经做好了准备，希望能建立起非常好的市场地位。

公开资料显示，九号公司是一家专注于智能短交通和服务类机器人领域的创新企业。该公司总部位于北京，2012年创立，公司产品主要包括智能电动平衡车、智能电动滑板车、智能两轮电动车、智能服务机器人等。（毕磊）

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