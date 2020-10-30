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文化企业营收降幅收窄 新业态保持快速增长

2020年10月30日09:59  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月30日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，据对全国6.0万家规模以上文化及相关产业企业调查，2020年前三季度，上述企业实现营业收入66119亿元，比上年同期下降0.6%，降幅比上半年收窄5.6个百分点；文化新业态特征较为明显的16个行业小类实现营业收入21229亿元，增长21.9%。

国家统计局社科文司统计师辛佳表示，前三季度，随着统筹推进疫情防控和经济社会发展工作取得明显成效，规模以上文化及相关产业企业营业收入降幅继续收窄，企业生产经营持续改善；“互联网+文化”快速增长，文化新业态发展势头强劲。从下阶段看，随着企业生产经营状况持续改善，文化消费需求尤其是线下文化娱乐进一步恢复，我国文化产业发展活力将不断提升，复苏态势将持续巩固。

分行业类别看，在文化及相关产业9个行业中，新闻信息服务营业收入6434亿元，同比增长17.0%；创意设计服务10276亿元，增长9.0%；内容创作生产15855亿元，增长4.1%；文化消费终端生产12549亿元，增长0.8%；文化投资运营298亿元，增长0.2%。其余4个行业虽仍为负增长，但降幅明显收窄。

分产业类型看，文化制造业营业收入25566亿元，同比下降3.8%，降幅较上半年收窄5.7个百分点；文化批发和零售业10122亿元，下降10.0%，降幅收窄7.7个百分点；文化服务业30430亿元，增长6.0%，增速提高4.3个百分点。

分领域看，文化核心领域[3]营业收入40423亿元，增速由上半年下降4.0%转为增长1.5%；文化相关领域25696亿元，下降3.8%，降幅收窄5.6个百分点。

分区域看，西部地区实现营业收入5865亿元，增速由上半年下降2.4%转为增长0.9%；东部、中部和东北地区分别为50305亿元、9385亿元和564亿元，分别下降0.4%、1.5%和15.9%，降幅分别收窄5.9、5.2和3.9个百分点。

(责编：杨曦、孙阳)
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