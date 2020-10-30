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扩内需促消费 14部门联合发文出台19条措施

2020年10月30日10:46  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月30日电（许维娜）据国家发展改革委消息，近日，国家发展改革委、教育部、工信部等十四部门印发了《近期扩内需促消费的工作方案》（以下简称《工作方案》），提出积极支持餐饮恢复发展，加大对城镇老旧小区改造的支持以及加快推进5G网络基站建设等多个方面推出十九条扩内需促消费举措。

那么，制定《工作方案》的背景是什么？近期扩内需促消费的主要思路是什么？具体措施有哪些？日前，国家发展改革委国民经济综合司负责同志就《工作方案》内容回答了记者提问。

消费连续六年成为经济增长的第一引擎

国家发改委国民经济综合司有关负责人表示，党中央、国务院高度重视扩大内需相关工作，近年来围绕发挥好消费的基础性作用和投资的关键作用，出台了一系列有力有效政策措施，着力挖掘和释放内需潜力，内需对经济增长的贡献率总体走高，2019年达到89%，其中最终消费对经济增长的贡献率为57.8%，连续六年成为经济增长的第一引擎，“稳定器”和“压舱石”作用更加凸显。

今年以来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和复杂严峻的国内外形势，我国经济运行面临巨大挑战，在供给端稳步推进复工复产的同时，需求端受疫情影响持续受到抑制，呈现出需求恢复慢于供给、消费恢复慢于投资的态势，企业营收和利润指标恢复受到拖累，畅通经济循环面临诸多挑战。

为深入贯彻落实党中央、国务院关于做好经济工作的各项安排部署，进一步扩大内需特别是有效促进消费，推动经济供需循环畅通，促进形成强大国内市场，国家发展改革委会同有关部门共同研究制定《近期扩内需促消费的工作方案》，着力以扩内需、促消费的务实举措，为需求潜力“松绑”，为经济循环“加油”。

夯实内需具体应打造“三个动力”

国家发改委国民经济综合司有关负责人介绍，当前，我国已经进入高质量发展阶段。扩大内需要坚持以供给侧结构性改革为主线，围绕人民对更加美好生活的需要，以高质量供给引领创造新需求，着力夯实内需特别是消费提质升级的基础，具体应打造“三个动力”：

一是提升供给动力。坚持供给侧结构性改革，以高质量供给适应引领创造新需求，提升供给质量和灵活性，满足人民群众对个性化、多样化、高品质消费的需求。

二是增强创新动力。结合疫情期间蓬勃发展的线上消费，要最大限度通过“线上”赋能，推动线下消费加速“触网”，努力培育消费新产品新业态新模式，释放消费潜力。

三是加大改革动力。要松绑消费不合理限制，力争“不花钱能见效”或“少花钱多见效”。由于各方新增资金支持难度较大，因此要着力提高现有资金的使用效率，真正做到把“好钢用在刀刃上”。

出台四部分、十九条扩内需促消费的务实举措

第一部分重点是推动线下服务消费加速“触网”，充分释放线上经济潜力。近年来我国线上经济快速发展，其中实物消费网上销售是相对的“长板”，而服务消费网上销售则是相对的“短板”，其占比不到20%，仍有较大拓展和提升空间。今年疫情在深度抑制线下密接式消费的同时，也给线上消费带来了宝贵的机遇，在线医疗、智能体育、线上教育等服务消费蓬勃发展。要因时顺势、抓住契机，通过完善“互联网+”医保支付政策、丰富线上体育智能赛事供给、拓展互联网教育服务产品类型等方式，进一步释放服务消费潜力。

第二部分重点是在做好常态化疫情防控基础上，开辟服务消费新模式。旅游、家政、托育等消费在“线上”和“线下”之间存在一定体验差距，可推动线下服务加快适应疫情常态化防控要求，加快经营方式和业态创新，包括加大旅游年票和一卡通发行力度、增加社区生活服务消费、鼓励有条件的地方建设信息消费体验中心等，推动服务消费创新线下经营方式和业态，激活居民消费意愿。

第三部分重点是实施促进实物消费政策，畅通供需更高水平良性循环。住行等实物消费仍是现在居民消费的“大头”。在坚持“房子是用来住的，不是用来炒的”定位基础上，支持城镇老旧小区居民提取住房公积金，用于加装电梯等自住住房改造个人支付部分，加速推动城镇老旧小区改造。允许有条件的地方利用地下空间建设公共停车场或立体停车库，缓解停车难问题。同时，行业协会反映，全国有上亿台超龄家电亟待更新换代，有关方面将开展“大家电安全使用年限提醒”活动，推动家电更新消费。同时，考虑到秋冬季疫情风险仍然存在，我委将联合有关部门及时推出全国家庭应急物资储备建议清单，引导城市家庭进行家庭急救箱等医疗物资储备。

第四部分重点是更好运用内外要素和资源，加大对制造业企业支持力度。在抓好助企纾困政策落实的同时，制造业企业仍迫切需要政府“再帮一把、扶一程”，以进一步提振投资意愿和信心。要进一步降低5G基站运行成本，加快推进5G网络基站建设；进一步扩大“同线同标同质”实施范围，促进出口企业的优质产品在国内市场竞争中开拓局面；鼓励增加制造业中长期贷款和信用贷款，加大对民营企业、小微企业和外资企业的支持力度。

(责编：许维娜、夏晓伦)
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