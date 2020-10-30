经济新观察：假日经济释放消费活力 新业态新模式发展强劲

据商务部数据显示，消费已连续6年成为拉动经济增长的第一动力。值得关注的是，今年以来，线上经济逆势上扬，直播带货、社团购物、门店到家等新型消费蓬勃发展，成为消费市场一大亮点。与此同时，在线教育、网络医疗等新业态新模式的发展不仅有效满足了人民群众的需求，也使得信息消费成为有效扩大内需、拉动经济增长的新动力。

今年国庆中秋假期，双节遇上8天超长假，再加上新业态新模式、新消费的大力引导，人们线上线下消费增长明显。人民网新电商研究院聚焦假日线上线下消费情况，对各类消费APP、电商平台国庆假期用户的变化及相关统计数据分析洞察，总结国庆期间人们“吃喝玩乐”消费情况，展望经济线上线下融合发展趋势。

一、消费市场显著复苏 线上线下深度融合

据商务部监测，“十一”黄金周，全国零售和餐饮重点监测企业日均销售额同比增长4.9%，国内旅游人次和旅游收入同比分别恢复79.0%和69.9%，电影票房在上座率受一定控制的情况下仍达到历年国庆黄金周次高水平。此外，从本地生活以及出行两方面数据看，消费力创新高，消费热情全面升温，消费信心显著增强，数字生活服务进一步扩展。

出行

根据文化和旅游部数据中心统计，国庆假期前7天，全国共接待国内游客6.18亿人次，实现旅游收入4543.3亿元。在国内疫情稳定、国庆中秋连休8天的利好情况下，热门线路的火车票、机票“一票难求”，具有路线丰富、价格低廉等优势的在线旅游平台吸引了众多游客参与。

不难发现，这个国庆长假朋友圈晒旅游照片的人更多了。以飞猪、携程、去哪儿旅行、马蜂窝为代表的旅游攻略类APP新增用户在9月30日临近国庆长假时出现了峰值，到了长假中后期才逐渐减弱。从平均增长情况看，旅游攻略类APP国庆长假期间平均新增用户较国庆前（9月21日-9月30日）增长了4.03%。

根据途家日前发布的《中秋国庆假期民宿出游大数据报告》显示，十一黄金周期间，国内民宿整体预订量已经恢复到去年同期的91%，乡村民宿平台预订量达到去年同期的120%。

此外，在旅游门票方面，十一期间，美团门票创下了单日入园人次突破500万的新纪录，较去年同期的360万大幅增长超38%。同时，“预约旅游”成为国庆旅游消费的新风尚。在国庆假期期间，提前2天以上进行门票预约的游客同比去年提升86%。

餐饮

旅行途中美景、美食缺一不可。据个推数据显示，大众点评、美团、口碑等美食推荐类APP在国庆长假期间的新增用户增长明显，且在长假第三天达到新增峰值。美食推荐类APP国庆长假期间平均新增用户较国庆前期增长了29.04%。

观影

2020国庆档是开年来首个电影集中上映的档期，数部制作精良的影片同时上映，吸引了不少观众前去影院观看。看一场电影也成了不少人国庆长假休闲娱乐的首选活动。个推统计，淘票票、猫眼、万达电影等影院购票类APP新增用户趋势在国庆长假期间呈现爆发式增长，且国庆长假期间平均新增用户较国庆前期增长了138.17%。

购物

随着旅游、线下商圈的复苏，长假期间人们外出的意愿被点燃，但休闲在家“剁手”买买买的人也并不在少数。消费市场整体进入“金九银十”旺季，全国各地出台多项“十一”黄金周促消费政策，多家电商平台推出节庆消费券、中秋美食节等促销活动，激活消费市场，营造浓郁的节日消费氛围。

据拼多多CEO陈磊介绍，目前拼多多有不到7000名员工，每天发送的日均包裹数已超7000万个，约占全国三分之一。值得关注的是，十一长假前后，受益于整体社会消费提速，拼多多日订单量峰值成功过亿单。增量需求中很大一部分与农产品相关，在此带动下，拼多多已成为全国最大的农产品上行平台。

此外，据苏宁官方数据显示，国庆节当天，苏宁零售云整体销售同比增长超过150%，北京和四川两地同比增长高达325%和261%。其中，洗碗机销售同比增长390%，足浴器、电动按摩椅销量增长超过800%。此外，在零售云最新拓展的家居赛道，卫浴花洒系列产品销量同比提升350%。

在直播购物方面，据洋码头发布的十一黄金周消费数据显示，10月1日-8日期间，洋码头平台销售额同比增长58%，直播观看用户超过100万人。其中，美妆个护、潮流服饰、健康营养、钟表首饰和箱包手袋是增幅较高的品类，面膜销量增长341％，箱包增长165％，保健品增长109％。

一机预订、一码通行、一键支付，扫一下二维码，吃住行游全都有，互联网技术已经渗透到生活、娱乐的各个环节，大大提升了用户的消费体验。

二、消费升级催生新玩法 助力提升消费体验

今年以来，受新冠肺炎疫情影响的影院、餐饮、旅游等线下商业，在十一超长假日期间复苏。同时，今年的“十一”黄金周消费增添了更多科技、文化、网络元素，智慧旅游、云上文娱、网络购物均呈现繁荣景象。门票预约、分时游览参观、线上线下联动，直播带货、名品出村，大型网络平台密室逃脱、VR游戏、汉服体验等新型消费不断吸引眼球、推陈出新。

数据显示，国庆八天假期，银联网络交易金额达2.52万亿元，较去年国庆长假日均同比增长8.3%。处理网络支付交易133.92亿笔、金额7.23万亿元。

同时，据支付宝数据显示，国庆全国公共交通出行热度对比今年五一提升了85%。以今年热门旅游城市武汉为例，国庆假期期间移动支付（包括扫码支付和刷脸支付等）交易笔数增长68%。

此外，根据《2020国庆微信数据报告》，对比起五一假期，国庆前三天的微信支付线下小店总交易额增长18%，酒店消费交易增长71%。而百货、超市购物总交易额则增长30%。

为了提升消费者购物体验，商家根据不同的店面规模和场景，经营店家分别采用扫码盒子、智能收银机、收款二维码、刷脸支付收银机来高效完成大部分的收款需要，提高收银效率。

针对新型消费未来的发展，人民网新电商研究院特聘专家、商务部中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛分析指出，新型消费有一个共同特征就是数据驱动，无论哪种新消费模式，背后都是基于数据去判断消费需求，调配产品和服务资源。

“新消费面临的最大挑战也在于如何进一步完善以数据为核心的新基础设施，如何进一步依托数据打通更多的环节，如何进一步留住新增用户，提升新消费体验。”李鸣涛认为。

三、新业态新模式 带动消费潜力释放

网络购物等数字化消费为推动经济内循环提供了新动力。据商务部发布的数据显示，今年1月至8月，全国网上零售额70326亿元，创近年来新高，同比增长9.5%，网络零售的规模已经超过社会消费品零售总额的四分之一，对消费的支撑作用进一步增强。

从用户规模方面看，根据第46次中国互联网络发展状况统计报告数据显示，生鲜电商、农产品电商、跨境电商、二手电商等电商新模式也保持较快发展，用户规模分别达到2.57亿、2.48亿、1.38亿和6143万，在推动农产品上行、带动消费回流和促进闲置经济发展方面发挥了积极作用。

此外，以远程办公等为代表的数字服务正在形成新的服务业态。从报告数据可以发现，在线教育、在线医疗、远程办公的用户规模分别达3.81亿、2.76亿和1.99亿，成为极具发展潜力的互联网应用，在推动服务业创新的同时不断增强经济的韧性。

“新业态新模式的快速发展有利于扩大国内消费市场，引导供给侧打造数字化的柔性供应链和服务链，促进转型升级，培育国内经济大循环的新动力，进而带动全球产品和服务资源的有效协同，促进国际循环的互补发展。”人民网新电商研究院特聘专家认为，未来随着5G、物联网等新型基础设施建设的持续推进，线上经济将会迎来更大发展空间，不断促进线上线下融合，带动消费潜力释放，激活经济发展新动能。

随着十一黄金周消费的全面复苏，今年双11承接了疫情后最大体量的线上需求集中爆发期，对于整个后疫情时代的消费常态化趋势有着重要影响。不难发现，有别于往年，今年的双11狂欢来得更早、周期更长。天猫、京东等头部玩家，均于10月21日零时启动了双11的步伐，瓜分红包、购物津贴、优惠券叠加、直播预售等玩法先后登场，直接免减、加大津贴也更加彰显商家诚意。

值得一提的是，线上直播成为了今年的主角和焦点，首夜的预售直播数据就颇为抢眼，薇娅与李佳琦两位头部主播的直播间观看总人次过亿。

时至今日，双11不仅让电商平台相竞争风，协同连带物流、社交、直播等平台纷纷布局推新，就连运营商、线下实体也开始借助双11搞各种品牌促销升级，线上线下进一步融合，客单价、成交金额逐年攀升，可以预见消费热度将随着双11狂欢持续升温，并朝着社交化、优惠化、直播化方向普惠大众、强劲发力。

（资料来源：商务部、文化和旅游部、相关电商企业平台、每日个推大数据等）

(责编：毕磊、夏晓伦)