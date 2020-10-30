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商务部：四方面推动展览业创新发展

2020年10月30日14:54  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月30日电 （记者车柯蒙）近日，第128届广交会日前云端闭幕，网上浏览量、参展商和展品数量等均创新高，外贸企业数字化转型成为趋势。商务部新闻发言人高峰在29日举行的例行发布会上表示，刚刚闭幕的第128届广交会积极利用互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，支持近2.6万家境内外企业，通过图文、视频、3D、VR等形式线上参展，为企业创造更多商机。同时，许多外贸企业积极数字化转型，为我国外贸发展注入新的动力。

高峰表示，商务部积极推动展览业创新发展。目前，全国各类展会努力推进服务创新、管理创新、业态模式创新，主要有以下特点：

一是展会模式多样化。互联网技术服务的专业性与传统会展业务深度融合，“单一办展”逐步向“融合办展”转变，传统展会项目线上线下同步互动、融合发展的趋势更为明显。

二是办展主体专业化。国有、民营、外资等各类办展主体创新展会服务，在努力打造线上展会新平台的同时，向更加专业化、技术化、个性化方向发展。

三是目标市场多元化。各类展览面向国内国际两个市场，行业、产业、市场细分度不断提高，国际化程度显著增强，有力促进了国内国际双循环加速发展。

四是加速转型数字化。随着有关政策举措逐步落地实施，各地会展企业加速以数字化带动展会转型升级，积极尝试各种线上展会模式，创新展会服务，培育展览业发展新动能。

高峰表示，下一步，商务部将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，会同有关部门多措并举做好政策支持和保障，着力推进展会服务模式创新，坚持市场化、专业化、国际化、品牌化、信息化方向，优化展览业布局，促进展览与产业融合，培育优势特色展会，壮大市场主体，健全展览产业链，完善公共服务平台，推进展览业高质量发展，推动加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

(责编：车柯蒙、孙阳)
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