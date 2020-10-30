2019年中国创新指数持续提升 创新发展新动能加速聚集

人民网北京10月30日电 （杨曦）今日，国家统计局发布了2019年中国创新指数测算结果。测算结果表明，2019年，我国创新环境明显优化，创新投入稳步提高，创新产出大幅提升，创新成效进一步显现，创新发展新动能不断增强。

图为2005-2019年中国创新指数及分领域指数

数据显示，2019年中国创新指数达到228.3（以2005年为100），比上年增长7.8%。分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到249.9、199.1、295.3和168.8，分别比上年增长10.5%、3.0%、11.8%和3.1%。

国家统计局社科文司统计师李胤表示，在四个创新分领域的21个指标中，有19个指标指数比上年有所提高，其中享受加计扣除减免税企业占比、百家企业商标拥有量、发明专利授权数占专利授权数的比重及万名科技活动人员技术市场成交额等4个指标指数均实现两位数增长。中国创新指数的走势表明，2019年我国深入实施创新驱动发展战略成效显著，创新发展新动能加速聚集，对推动高质量发展的支撑引领作用持续提升。

创新环境明显优化

——财政科技投入力度不断加大。国家财政科技支出是我国科技活动和科技事业发展的重要保障。2019年，国家财政科技支出达10717.4亿元，比上年增长12.6%；其中地方财政科技支出6544.2亿元，比上年增长13.2%，所占比重为61.1%，比上年提高0.4个百分点。

——加计扣除减免政策成效显著。近年来，我国对企业研发费用加计扣除实施提高扣减比例和扩大适用范围的相关政策，取得了明显成效。2019年，受惠的规模以上工业企业为5.0万家，比上年增长43.2%；研发加计扣除减免税达到1399.7亿元，首次超过千亿元。

创新投入稳步提高

——研发投入保持较快增长。2019年，我国R&D经费投入达22143.6亿元，比上年增长12.5%，连续4年实现两位数增长，投入总量稳居世界第二位；投入强度（R&D经费与GDP之比）为2.23%，比上年提高0.09个百分点，已超过2018年欧盟15国平均水平，与美国、日本等发达国家的差距逐年缩小。2019年，我国R&D人员全时当量达480.1万人年，保持全球第一，比上年增长9.6%，增幅为近7年来最高；每万人口中的R&D人员全时当量为34.3人年，增长9.2%。

——基础研究经费快速增长。持之以恒加强基础研究是提升原始创新能力的关键。2019年，我国基础研究经费为1335.6亿元，比上年增长22.5%，增速为近8年来最高；基础研究经费占R&D经费的比重为6.03%，比上年提高0.49个百分点，占比首次突破6%。

——企业创新主体作用持续稳固。2019年，我国企业R&D经费达到16921.8亿元，比上年增长11.1%；其中规模以上工业企业R&D经费为13971.1亿元，比上年增长7.8%。企业R&D经费对全社会R&D经费增长的贡献为68.5%，拉动全社会R&D经费增长8.6个百分点。2019年，在规模以上工业企业中，有18.8万家企业开展了技术创新活动，所占比重为49.6%，比上年大幅提高6.6个百分点。

创新产出大幅提升

——创新产出成果丰硕。2019年，我国国内专利授权数为247.4万件，比上年增长6.0%；发表科技论文195万篇，增长6.0%；专利和论文产出水平不断提高。截至2019年底，大中型工业企业拥有注册商标53.8万件，比上年增长14.0%，企业品牌建设不断推进。

——技术市场发展迅速。2019年，我国技术市场成交合同金额达22398.4亿元，比上年增长26.6%；按每万名科技活动人员平均的技术市场成交额为18.4亿元，比上年增长16.7%。技术交易额不断创出新高，技术成果转移转化通道加速打通，技术市场发展环境进一步优化。

创新成效进一步显现

——新产品销售占比再创新高。2019年，我国大中型工业企业实现新产品销售收入16.6万亿元，与主营业务收入之比为24.9%，比上年提高1.4个百分点，占比创2005年以来的新高。在实现产品创新的2.5万家大中型工业企业中，有69.3%的企业推出了对于国内市场全新或有重大改进的产品，有29.7%的企业推出了对于国际市场全新或有重大改进的产品。

——能耗水平持续下降。科技创新进一步推动能源合理利用，助力绿色发展。据初步核算，2019年，我国能源消费总量为48.7亿吨标准煤，比上年增长3.3%；煤炭消费量占能源消费总量的57.7%，比上年下降1.3个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的23.4%，比上年提高1.3个百分点。单位GDP能耗比上年下降2.6%。

李胤强调，虽然我国科技创新实力不断提高，但基础科学研究短板依然突出，关键核心技术受制于人的局面尚未得到根本性改变。下阶段，仍要继续深入实施创新驱动发展战略，持续改善科技创新生态，激发创新创造活力，为建设世界科技强国和实现“两个一百年”奋斗目标而不懈努力。

(责编：杨曦、孙阳)