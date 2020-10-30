电商热点：多部门发力网络经营监管 11月消费将持续升温

人民网北京10月30日电 人民网新电商研究院盘点近期行业热点资讯：市场监管总局将规范“直播带货”等网络经营活动秩序，工信部通报131款问题App，数字人民币与微信支付宝“并驾齐驱”。

（图为10月11日，在山东荣成市民文化活动公园，渔家腰鼓、渔家秧歌代表队同台竞技。来源：人民图片）

1、市场监管总局：规范“直播带货”等网络经营活动秩序

日前，网络市场监管部际联席会议成员单位联合印发通知，组织开展2020网络市场监管专项行动（网剑行动）。专项行动的主要任务包括，落实电商平台责任，夯实监管基础。按照《电子商务法》等法律法规要求，依法督促电子商务平台落实平台责任；规范电子商务经营主体，集中整治非法主体互联网应用。依法整治社会热点问题，营造良好网络市场环境。规范“直播带货”等网络经营活动秩序，依法惩处“直播带货”等领域违法犯罪行为。

2、泄露个人信息、误导下载，工信部通报131款问题App

10月27日，工业和信息化部通报了2020年第五批存在问题的应用软件名单，共计131款，瓜子二手车、永安行、乐视视频等名列其中。据了解，此次检测中，输入法类、旅游出行类、电商类、音视频类等App检测发现问题较多，部分应用商店及移动应用分发平台管理主体责任缺位，SDK（软件工具开发包）企业存在违规收集用户个人信息的行为。

3、11月前16天快递量预计达57.8亿件，同比增长47%

国家邮政局日前表示，今年的快递旺季范围是自11月初至2021年春节前夕，共计103天。其中，11月11日至16日将出现峰值，业务量将达29亿件。初步预计，1日至16日，全行业处理的邮件业务量将达57.8亿件，同比增长47%左右。

4、央行穆长春:数字人民币与微信支付宝“并驾齐驱”

数字人民币不计付利息，同时具有非盈利性，主要追求的是社会效率和福利的最大化，所以央行建立的是免费的数字人民币价值转移体系和金融基础设施，且不向发行层收取流通费用，商业银行也不向客户收取数字人民币的兑出和兑回服务费。在可预见的将来，数字人民币和纸钞将长期并存。

5、《2020线上生鲜行业报告》：京东生鲜市场份额第一

日前，国家统计局主管的中国市场信息调查业协会发布《2020线上生鲜行业报告》。《报告》显示，线上生鲜行业整体保持高速增长的发展态势，2020年预计市场规模将达到2475.7亿元，同比增长高达48.9%，增速远高于过去三年。在线上生鲜电商平台市场表现中，今年前三季度，京东生鲜以25.8%的占比稳居第一，拼多多、每日优鲜、美团买菜、淘宝生鲜位列第二至第五名。

6、北京11月发放950万张消费券

近日，北京市商务局公布，11月北京消费券采取每周六上午10时发放的方式，共发放950万张，其中餐饮外卖消费券共发放600万张，线下餐饮购物券共发放200万张，智能产品消费券共发放150万张。据市商务局相关负责人介绍，“京城好物直播月”开展“好物·京彩直播”“好物·甄选惠购”“好物·匠心传承”“好物·首发首秀”“好物·银发钜惠”“好物·美食盛宴”“好物·拔草网红地”七大板块的百余项活动。

7、天猫发布双11直播庆典活动细则

据天猫方面消息，双11开卖前夕的10月31日晚19:30，天猫联合湖南卫视举办《天猫双11开幕直播盛典》。在开幕直播盛典中推出多个好礼活动。其中包括送房子1套，以及5折特价房秒杀活动。此外还包括111个iphone12免费送，帮还花呗100万额度，11111元天猫超市卡免费送，飞天茅台酒免费送等。

8、2020中国互联网百强名单：阿里、腾讯、美团分列前三

2020年10月29日，中国互联网协会在北京香格里拉饭店举办中国互联网企业综合实力研究报告（2020）发布会暨百家企业高峰论坛。中国互联网协会副秘书长宋茂恩在会议上正式发布了《中国互联网企业综合实力研究报告（2020）》。阿里巴巴、腾讯、美团位居2020年中国互联网综合实力企业前三名。

9、天猫超市承诺“保证上门，不上必赔”首批落地6城

天猫超市10月28日宣布，将联合菜鸟推出“送货上门，不上必赔”服务，承诺非特殊原因，天猫超市商品一律送货上门，若无法达成，消费者可获得赔偿。根据计划，该服务率先落地北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉，并将逐步覆盖全国。

10、B站推出“CHINA- Z 100”百大产品榜单，华为、老干妈等上榜

近日，B站宣布推出为中国年轻人创造的百大产品榜单——“China-Z 100”，其中，数码3C类有华为P40、小米10Pro等；零食饮料类有卫龙大面筋、老干妈风味豆豉、元气森林燃茶等。

【媒体观察】

1、网易新闻：网络直播打赏行为规范即将出台，限制高额打赏等三类行为

从直播电商与短视频发展年会上获悉，中国演出行业协会网络表演（直播）分会将在年内针对网络直播打赏行为出台指导规范，预计最快12月出台。除此之外，协会还将推出网络主播的分类分级管理规范，对非电商类主播进行评级。网络直播打赏行为规范出台的主要目标是解决目前网络直播中存在的激情打赏、高额打赏和未成年人打赏三大问题。

2、北京日报：北京市场监管局要求直播平台要对带货经营者实人实名验证

10月29日，在“京城好物直播月”暨首届北京网络直播大赛通气会现场，北京市市场监督管理局相关负责人提出了关于规范直播带货的意见建议，要求直播电商平台加强经营主体管理，对带货经营者进行实人实名验证；MCN机构要依法依规管理主播，建立违规主播惩戒机制；网络主播要传播积极、正面、阳光的理念和态度，抵制虚假、丑恶、低俗内容和表现。

(责编：毕磊、夏晓伦)