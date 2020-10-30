美的置业5M智慧健康社区新升级 AI社区和维G社区成新标配

日前，美的置业“5M智慧健康社区产品云发布会”携未来生活5条建议而来，升级发布AI家庭大脑和维G健康社区。

美的置业方面表示，眼下，5M智慧健康社区，也给家和居住带来了崭新的内涵：把一手自然搬进社区、无运动不社交、一根烟的距离花样减压、一块屏给家插上智慧“大脑”、给家人的关怀无微不“智”……

美的置业产品中心总经理佘佐钧ted演讲

一条《明天我们该如何生活》的微电影开启了发布会的序幕，也揭示了很多现实生活的痛点。

发布会上，美的置业发布AI家庭大脑，一块中控屏为家庭插上“大脑”，智慧从“被动控制”进入“主动思考”时代。这是继去年7月联合阿里云发布“超级大脑”X Brain计划，今年3月落地首个AI智慧社区后，对整个智能家居领域再一次颠覆性的改变。

例如：在无人驾驶领域普遍运用的“毫米波无感监测”技术被应用到了家庭中。当老人深夜起床，系统会自动开灯；当老人在卫生间待得过久，会发出超时预警；还可在不干扰睡眠的情况下，检测人的呼吸频率、心率、翻身频率、入睡速度和睡眠时长，并生成健康分析报告，健康状况一目了然。

2015年，美的置业率先推出5M智慧健康社区，后成立睿住科技集团统筹智能产业与建筑工业化。睿住科技自建研发、落地、运维团队，旗下睿住智慧科技公司成为行业首家打通智慧家居和智慧社区的企业；现已累计交付5万套智慧住宅，并向包括房企在内的第三方输出智慧生活全景生态科技服务。

今年，美的置业与清华大学建筑设计研究院成立了“低碳健康人居环境研究中心”，首开课题就是“将疗愈理论系统应用于居住社区中”。发布会上，美的置业产品中心总经理佘佐钧在TED演讲中介绍，疗愈理论认为人类起源于大自然，只有在社区里还原亲自然场景，人的天性才不至于被遮蔽。

另外，美的置业联手清华大学建筑设计研究院、安道设计首次将 “疗愈景观理论”运用到社区中，推出 “维G健康社区”，包括八大健康场景：悦动环、解码营地、自然剧场、泡泡学堂、夜间花园、降糖花园、淘乐园、四季花园，倡导积极参与、无界共生、多维感知的健康观。

维G健康社区。

为了推动主动健康的理念，美的置业还修编了《美的置业健康标准》，在每一个项目推动落地，包括3大健康版块、11类健康系统和220项健康措施，旨在全面提升居住者的身心健康。

发布会上，美的置业集团总裁赫恒乐表示，公司坚持将产品力视为自身发展的生命力，发布只是一个全新的开始，只有做好项目落地，才能把价值传递给客户。

赫恒乐宣布了美的置业5M智慧健康社区战略落地的三项计划：

一是全面推广智慧健康社区3.0计划，今年起公司所有新拿地的项目，均将配置AI智慧社区和维G健康社区；二是智慧社区3.0管理平台发布以来，公司已经为56个老小区做了免费智能化升级，接下来在智慧社区方面，将持续推进老小区的焕新计划，免费升级其它已经交付社区；三是未来还将在云邻社区APP上线智慧家居商城，并提供相应的加装升级服务，给业主更多智慧生活选择。

“在充满变革的当下，我们要不断的回归初心，踏踏实实做好产品，认认真真服务好客户，不断为广大用户打造智慧健康的美好生活。”赫恒乐表示。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)