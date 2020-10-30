2020年前三季度烟台工业增加值增长4.4%

10月29日，由烟台市委宣传部、市政府新闻办、烟台市工业和信息化局主办的“2020烟台制造业高质量发展”新闻发布会上，烟台市工业和信息化局有关负责同志介绍了2020年前三季度烟台制造业高质量发展情况。
据介绍，近年来，烟台市抢抓山东省新旧动能转换战略机遇，启动实施了制造业强市战略，出台了力度空前的支持政策，制造业规模实力保持全国、全省前列。1-9月份，全市规上工业增加值增长4.4%，好于全国、全省3.2和4.53个百分点；工业生产指标持续改善，工业运行延续回升态势。
发布会后，烟台市委宣传部、市工业和信息化局、山东省互联网传媒集团有关负责人及媒体代表共同启动了“新动能·新烟台——云端聚焦制造业创新”全国媒体烟台采风行活动。 此次采风行活动将通过线上+线下采访互动的形式，在为期两天的时间里，前往杰瑞股份、冰轮智能、正海生物、持久钟表等10家代表性制造业企业，深入采访烟台加快制造业创新的重要举措和取得的阶段性成果，全方位、多角度展现烟台制造业新旧动能转换和高质量发展的经验成效。（牛广文）
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