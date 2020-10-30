2020中国南通江海英才创业周开幕

日前，由中共南通市委员会、南通市人民政府主办，南通市委组织部承办，飞马旅协办的“江海奔涌 英才不凡”2020中国南通江海英才创业周暨园区人才发展大会开幕。

中共南通市委书记、市人大常委会主任徐惠民开宗明义，向与会嘉宾介绍了今年以来南通市在疫情防控、复工复产和引才用才方面取得的重大成果。他表示：“南通是一座因人而盛、因才而兴的城市，也是一座崇文重教、尊才爱才的城市。我们始终坚持人才强市战略，真诚期望更多优秀人才通过江海英才创业周活动，进一步了解南通、走进南通、扎根南通，在南通这片热土上激扬创业热情、成就个人梦想、实现精彩人生。”

中共南通市委副书记、统战部部长沈雷表示：“南通正成为各方关注的形胜之地、成就事业的用武之地、创新创业的首选之地。南通所有的努力，都是旨在为创新创业高层次人才提供更好的发展平台。”

江苏省委省政府历来重视人才工作，中共江苏省委组织部副部长洪浩上台讲话。他说：“今年是举办江海英才创业周的第十个年头，十年是一个周期，也是一个新的开始，衷心希望南通以此次活动为新的起点，把人才发展摆在更加突出的位置，牢固竖立人才引领发展的战略地位，加快推进产、才、城融合发展。”

上海与南通一江之隔，灯火相邀。南通市北高新技术产业开发区与上海飞马旅，以飞地孵化的形式联合共建南通双创人才上海金桥离岸创新基地，定位为高层次人才创新创业集聚区、人才科创企业的孵化器，为各类人才、科技资源和创投资本提供交流合作平台，打造南通在上海招才引智的重要窗口。大会现场，中共南通市委常委、崇川区委书记刘浩和飞马旅联合创始人、飞马资本创始执行合伙人杨振宇共同启动南通双创人才上海金桥离岸创新基地。

为更好的服务这些双创人才，南通市委人才办也联合苏州银行推出了南通江海英才“一卡通”2.0升级版，面向国家、省市各类高层次人才，提供“一卡、一贷、一平台”，含项目落户、住房安居、子女入学、医疗保障、绿色通道等多领域的全生命周期服务。中共南通市委常委、组织部部长封春晴和苏州银行总行行长赵琨一起发布了南通江海英才“一卡通”2.0升级版。

与此同时，腾讯也将基于腾讯双创社区打造辐射整个南通市创新区的科创+文创公共服务平台，积极助力南通市创业生态体系建设，营造浓郁的创业创新氛围；并将积极为南通市导入腾讯在创新领域的企业、人才、技术和基金资源，共同构建创新创业生态圈。中共南通市委常委、秘书长，市政府副市长，南通创新区党工委副书记姜东和腾讯生态合作部内容生态总经理杨耿华登台启动了腾讯双创社区南通项目。

在“十四五”规划及未来十年的规划中，每个行业都需要有更加明确的低碳化、去碳化战略。

上海市决策咨询委员会委员、飞马旅联合创始人、零点有数董事长袁岳则基于精准的大数据分析、中观的视角，为大家做了垂直的产业政策分享。他认为，垂直化是新一代产业发展的新趋向，如果十三五会有综合型地区发展模式，那十四五期间垂直化产业突破会构成新兴发展城市的特点。

袁岳说：“垂直化意味着要对某些领域发展进行重视，要构成垂直的产业政策，也要培育新产业技能人才。十四五期间的南通应该迎来多个垂直产业领域的深度大发展，南通必将成为能通江苏、通上海、通江海的城市。”

此外，本届创业周活动还包含了“新时代 她力量”长三角巾帼创新创业峰会、南通市“科技镇长团”十周年峰会暨百校百企产学研合作洽谈会、江海英才高校联盟成立大会、江海英才新技术新产品新服务推介发布会、江海英才创业英雄汇、2020长三角青年和人才友好型城市指数专场新闻发布会等8个子活动。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)