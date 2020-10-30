进博会开幕在即 这场特殊的“东方之约”静候各方宾朋

人民网上海10月30日电 （唐小丽）10月23日，第三届中国国际进口博览会的首件进场展品——德国维特根集团“W380CR冷再生机”运抵国家会展中心（上海），标志着第三届进博会正式进入布展阶段，预计11月2日左右完成展台搭建和展品布置。

图为第三届中国国际进口博览会的首件展品进场。（进博局提供）

这款再生机可一次性就地再生3.8米宽、30厘米厚的沥青路面，施工效率高。说起这件展品，进口博览局招展处副处长韩轶表示，欧洲疫情较为严重的时期，维特根集团的产业链和供应链严重受阻，在生产有所恢复之后，集团优先生产这款产品，保证了展品的顺利入场。

更大规模、更高质量

第三届进博会亮点多多

与前两届相比，今年的进博会有哪些亮点？采访中，韩轶向记者一一进行了介绍——

展览规模更大。尽管面临疫情冲击，但企业参展的热情不减，参展面积超过前届。

展区设置更优。今年的企业展共设六大展区，分别是食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健以及服务贸易展区，还紧跟全球热点和行业发展趋势，新设公共卫生防疫、节能环保、智慧出行和体育用品及赛事等4个专区。其中，公共防疫专区展览面积超过1万平方米。

展商质量更高。世界500强和行业龙头企业积极参展，数量达到往届规模，药品、医疗器械、乳业、化妆品、高端消费品、检验检测、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的企业大部分参展。

展品创新更强。将有几百项新产品、新技术、新服务在第三届进博会期间进行“全球首发、中国首展”。不少细分领域的行业“隐形冠军”，将展示其首发产品。

展会专业性更加提升。参展商联盟成立了公共卫生防疫、乳业、工业数字转型、汽车创新发展、智慧供应链、日化消费品、体育产业七个专业委员会，进一步打造专业化平台，体现“综合展，专业办”的理念。

政策支持更有力。为保障进博会越办越好，相关部委在税收优惠、通关便利、市场准入等方面继续出台支持政策，包括为新产品、新技术提供参展绿色通道，为展期内展品销售给予税收减免优惠，加强知识产权保护等。

图为上海灯火璀璨迎进博会

企业签“长约”

展现深耕中国市场的坚定信心

作为全球首个以进口为主题的国家级展会，在全球疫情防控形势仍存在诸多不确定性的背景下，第三届进博会无疑是一场特殊的“东方之约”。

“通过积极创新，化危为机，招展工作经受住了考验。”韩轶坦言，招展工作是进博会的基础性工作，进博会要越办越好，疫情之下的招展工作必须做好。“每年五月前都是进博会走出国门的大规模招展期，但今年赴海外路演的传统方式显然已经不适用。面对疫情挑战，我们想了很多办法，比如用云推介、云招展、云签约的非接触方式，有力推动了企业的参展工作，取得了很好的效果。”

作为全球知名制造企业，日本精工爱普生公司今年首次宣布参加进博会。“其实，前两届举办时他们就一直在密切关注，还派工作人员前来观摩，对参加第三届进博会非常有兴趣。”韩轶介绍说，“但是疫情暴发以后，两地往来不便，我们就在云上洽谈，最后也是以云签约的方式签署了参展合同。”

在7月26日举办的参展商联盟第一次会议上，米其林集团、欧莱雅集团、现代、花王、艾默生等35家展盟成员签订了长达三年的长期参展合作备忘录。这些企业大多为世界500强和行业龙头企业，着眼于和进博会长期共同发展。签“长约”，体现的是他们对深耕中国市场的坚定信心。

35家参展商联盟成员签订“长约”

政策加码，严阵以待

全力保障进博会越办越好

今年的进博会，政策支持更加有力。

10月12日，财政部、海关总署和税务总局联合下发《关于中国国际进口博览会展期内销售的进口展品税收优惠政策的通知》，明确了进博会展期内展品留购的税收优惠政策。与前两届进博会税收优惠政策均为一次性支持的政策不同，此次《通知》明确了进博会税收优惠政策为长期政策。更为重要的是，从第三届进博会开始，展品留购税收优惠力度更大，不仅免征关税，进口环节增值税和消费税也予以免征。

为展期内展品销售给予税收减免优惠，加强知识产权保护、实施展品“无纸化通关”……相关部门围绕进博会出台各项政策，支持力度不断加码，共同推进博会“越办越好”。

上海海关在强化新冠肺炎疫情口岸防控工作、坚决守护国门安全的前提下，持续以一流的服务保障助力第三届进博会。在继续保持前两届进博会各项通关便利化措施基础上，上海海关今年针对参展人员进出境，推出“智慧旅检”，推广进境人员健康申报电子化，并扩大进境托运行李物品“先期机检”试点，让旅检“无感通关”，提升了旅客入境通关效率。进博会展览品在第三届进博会上首次实施“无纸化通关”，企业通过单一窗口上传电子单证，海关即可进行线上审单放行；新增实施税款保证保险担保，担保方式更加灵活，效率更高，成本更低；允许展后将展品转入海关特殊监管区域开展跨境电商业务，有力促进“展品变商品”。

上海铁路部门表示，重点车站严格执行“佩戴口罩和体温正常”两个必须的防疫要求，增设人体测温集中管控系统，新增多个进站测温通道，确保体温测得准、监控全覆盖、筛查全受控。同时在进出站口加大广播宣传和人为提醒力度，提醒旅客正确佩戴口罩，落实好个人防控措施，切实提升进出上海的门户车站防疫等级。

图为上海举行第三届进博会城市服务保障实景综合演练

上海警方以“零容忍”的态度“亮剑”侵犯知识产权违法犯罪，在第三届进博会即将到来之际，会同市场监管等部门，与近40家驻沪外资企业、进博参展企业和进博赞助商进行深度对接，范围覆盖进博会全部六大展区。

严把防疫关口

参会人员实行全员核酸检测

根据10月11日公布的《第三届中国国际进口博览会新冠肺炎疫情防控工作总体方案》，入境参展参会人员将要求在指定宾馆实施为期14天的集中健康隔离观察。同时，所有参展参会人员、展区内工作人员全员核酸检测，在首次入馆时必须具备7天内有效的核酸检测阴性证明。

《方案》聚焦“人、物、馆”三个重点，紧盯入城口、居住地、流动中、展馆门、活动点和监测哨等6个关键环节，实施“全程闭环管理、全链条可追溯、全量核酸检测、全部查验准入、全面环境清消”等5项措施，对参展参会4类人员进行分类管理，严密构筑“国境、城市、区域和展区”4道疫情防控线，努力在第一时间将与新冠肺炎疫情相关风险的影响控制到最小化，不发生社区传播疫情，不发生与进博会相关的新冠肺炎聚集性疫情。

对入境参展参会人员，入境前，落实为期14天的自主健康监测。入境时，落实100%健康申明、100%体温检测和100%采样核酸检测，根据风险布控指令实施登临检查；入境检疫发现有发热、咳嗽等症状的人员，立即由120送指定医院排查诊治。入境后，在指定宾馆实施为期14天的集中健康隔离观察，隔离观察期间进行健康监测，在第5天和第12天分别进行采样，并送指定检测机构开展核酸检测。全程核酸检测均为阴性且隔离观察期间无异常，解除隔离，可自行参展参会。

展会期间，所有参展参会人员开展自主健康监测，实施每日发热人员“零报告”制度。境外要客、有疫情高中风险地区的国内省（区、市）参展参会人员分别在指定宾馆住宿，实施分类管理。

严格实施参展参会人员健康管理，全量收集登记参展参会人员信息，国内疫情高风险地区所在的地级市参展参会人员非必要不来沪。

黄浦江畔景色怡人，世界目光又聚上海。敞开怀抱的“四叶草”，将有更多商机、更多合作择、更多成果。这场特殊的东方之约静候各方宾朋，一定能带来更多的丰收喜悦，谱写更美的共赢乐章。

(责编：李栋、夏晓伦)