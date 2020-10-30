海信超声研发成功 布局高端医学影像产业

近日，海信酝酿了九年的医疗超声产品正式对外发布。该产品涵盖3000项功能、1200个测量项，采用基于GPU极速并行处理的架构平台，运算能力较传统方案提升了一倍，具有精准卓越的影像品质、行业领先的影像智能、用户至简的操作体验。

10月30日，海信集团召开高规格表彰大会，对海信医疗设备公司首席科学家杨文琳为代表的超声研发团队给予300万元奖励。海信集团总裁贾少谦表示，海信超声产品的上市，体现了海信长期的战略定力、产业板块间的协同效力，更体现了海信研发人员胸怀抱负和苦干加实干的精神。

超声，海信智慧产业最关键一环

超声是四大高端医疗影像设备之一，发展前景广阔。但由于技术门槛高，国内中高端彩超领域75%的份额被国外品牌垄断。早在9年前，海信医疗还处于起步阶段，就义无反顾地切入高端医疗影像设备——彩色超声自主研制领域，进行相关技术储备。那时候，中国每万人拥有彩超的数量，远远低于发到国家。解决这一问题的最好路径就是国产超声替代。

在海信高端医学影像产业的“拼图”中，海信彩色超声设备是最关键一环。“它将为海信医疗未来向内窥镜手术设备、微创手术机器人等影像设备领域进军打下坚实的基础。”海信医疗设备有限公司CTO陈永健说。

“一直以来，海信进入新行业有两条铁律，一要关系国计民生，二要掌握核心技术。对医疗板块的投入和执着不仅承载着海信技术的延伸，更融入了海信对提升人类健康的愿景和情怀。”陈维强表示，“技术立企”是海信的核心发展战略，也是海信产业升级的支撑。在进入这些新产业新领域时，海信总是遵循人才引进、建立课题组、开始预研，建立研究所、设立新的公司的路径，孵化成功一个新的产业通常需要10年之久，培育一个团队更要忍受寂寞。

超声产业同样如此。

“创新没有捷径，切入超声产业，我们坚持自主创新，坚持完全掌握核心技术，拥有完整自主知识产权。”海信医疗设备有限公司首席科学家杨文琳回忆，经过5年的探路摸索，海信更加确定，坚持自主创新，打造核心竞争力，才能走的更远。2016年，海信医疗重新组织核心技术开发团队，向深层次开发挺近。

忍受寂寞，始终不言放弃

区别于国内一些企业满足于在已成“红海”的低端市场拼杀，海信越过高技术门槛向中高端市场的“蓝海”挺进，力图尽快通过自己的努力缩短和国际高端品牌的差距，真正实现高端医学影像设备的国产化。

“在海信超声设备的规划中，追求画质卓越的影像、用户至简的操作体验、临床实用的智能影像功能是我们持之以恒的目标。”海信医疗超声事业部总经理王桂成说。

这样的选择，注定会是一段艰难的历程。“光是代码，17位工程师就写了120万行。用A4纸打印出来相当于9本辞海。”王桂成表示。

“我们更要感谢研发团队能忍受寂寞、用付出和努力换来了今天的成绩。”陈维强说。

“对技术的执着、对质量的坚守，以及对寂寞的忍耐是海信做成做大做强每个产业的要义所在。超声产业同样如此。”海信医疗设备有限公司总经理史文伯说。

“我们认定这个方向，过程固然艰难，但感谢我们的研发团队忍受时间的考验和常年通宵达旦的寂寞，义无反顾地推进下去。”陈永健列举了一组数据——2000项前期调研，50余项发明专利，3万+例病例，120万行代码，3000项功能，1200项测量项，10万+AI训练图像……这代表着研发工程师们对卓越的极致追求。

如果说，那些愿意为技术、研发付出，在产品性能的顶部1%上不吝投入的企业，最终都将得到回报。那么，海信超声产品HD60泰山系列就是对超声团队的最好回报。

据悉，海信超声的核心竞争力在于图像，同时赋予人工智能和良好的操控性将大大提高医生的工作效率。海信超声的三大突出特点是：精准卓越的影像品质、行业领先的影像智能、用户至简的操作体验。

创新之路走得通走得值

“海信秉承‘客户至上’‘精益求精’的产品质量控制理念，严格的产品质量控制体系和流程是我们的护城河。”陈永健介绍，海信切入医疗装备产业，更是按照高规格的质量管控标准来定义和监控有效的保障了产品质量。

据悉，为有效保证HD60系列产品临床实际使用效果和全部检查部位的有效性，海信医疗开展了20余家医院的临床试用，涵盖38个检查部位的上万例病例，收集了近千个专家的意见，在产品上进行了优化，强化了产品稳定性，确保产品满足临床需求。为了快速解决临床试用的问题，研发工程师和临床医生常驻在试用医院，曾在一周内解决了妇科主任提出的图像画质问题，获得了医生的交口称赞。今年7月份，还邀请了12名行业顶尖专家对HD60进行了评审，对产品“挑毛病”，做好了上市前最严苛的准备。

中华医学会青岛超声分会主委、青大附院超声科主任王志斌用了数十张试用过程中拍到的超声图片，让在场者真切感受到了海信HD60画质卓越的影像让医生的“眼睛”更明亮。最让人触动的是一张是，一个宝宝在妈妈的肚子里用手捂住嘴做出了一个飞吻的动作。这个温暖的举动，打动了王志斌和他同事们，他们为之取了一个温馨的名字——“天使之吻”。也正是这些孩子们的笑容，来自客户的肯定，让研发工程师们更加确定，之前所有的付出都是值得的。

目前，海信超声HD60已在解放军总院301医院、山东省立医院、青大附院、青岛妇女儿童医院、青岛市立医院等多家医院进行了临床试用，积累3万多例临床试用、10万多张AI训练图像，受到超声专家的高度认可。

陈永健表示，海信有信心在五年内做到国内超声品牌前三甲。海信将持续加大及其他医学影像设备产业的投入力度，探索内窥镜手术设备、微创手术机器人等影像设备领域的研究、开发与应用，形成高端医学影像诊疗设备、医学影像人工智能创新的产业发展平台，建立山东省医学影像技术创新中心。通过产品研发，从器件自主、算法创新、产品研制、医学影像人工智能应用到医院临床认证，形成医学影像产业群，部分技术达到国际领先水平、行业首创，加速推进我国高端医疗影像设备国产化进程，支撑海信医疗未来几十亿至上百亿的发展规模。

(责编：毕磊、夏晓伦)