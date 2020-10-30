4000米高原货车司机突发脑血栓 卡友紧急救援助脱困

“河北卡友段师傅在青藏线西大滩附近拉萨方向疑似突发脑血栓，现身体已经麻木且说不出来话，情况十分危急，需附近卡友们紧急救援。”10月12日下午7点钟左右，一条来自于在格尔木经营着一家物流公司的张冬冬发出的求助的信息打破了车旺大卡卡友群的平静。救助消息一经发出，工作人员通过定位功能找到货车的具体位置，以方便让附近的卡友们快速准确的找到段师傅。

回忆起自己在青藏公路上突发脑血栓被救助的这段经历，到“鬼门关走了一圈”的段师傅说道：“他们从四面八方赶来，像光一样，希望的光。”

当时，最先赶到的是来自于河北石家庄的王师傅。对于常年跑青藏线的王师傅来说，他清楚的知道严重的高原反应下，对生命的救助就是与时间赛跑。跟着定位信息一路急行，王师傅在大约十几分钟后到达了段师傅所在位置，却发现段师傅已经瘫倒在车里，说不出话来。他立刻拨通120反应情况，并问询急救医生现场的注意事项。“我以前没碰上过这种事，其实是不知道该怎么办的，也怕随意挪动让段师傅病情加重，只能跟着医生的嘱咐一步一步来。”

在等待救护车的过程中，因为没有急救设备，王师傅只能坐着干等。忽然从车外传来了一声声焦急的询问声：是段师傅吗？——原来是来自山西运城的贾师傅兄弟俩赶到了。观察到瘫坐在驾驶位上的段师傅，贾氏兄弟立刻返回车上，拿来了专门应对高原反应的制氧机以及应急的葡萄糖、厚大衣等。后来，还有河北邢台的胡姐夫妇和老乡范师傅等人也相继赶到。

当得知救护车赶过来的道路是上坡路，而且途经的道路都是烂泥路，会影响抢救最佳的时间后，大伙经过沟通决定，为了更快的和救护车相遇，由老乡范师傅开车带段师傅与救护车汇合，其他几位卡友开着各自的货车在后面跟车，以防其他意外发生。

就这样，漆黑的夜里，五辆大货车打着双闪、急速行驶在海拔4000米的青藏公路上。几位师傅的心情就像车子的引擎声一样沉重。他们清楚地知道，多抢一分钟就能为段师傅多争取更多希望。与救护车碰面后，几位卡友像是看到了曙光，大伙儿协助医生将段师傅小心翼翼的搬上救护车，确认好段师傅的情况后就陆续离开。

一条微信群的救助信息、五辆疾驰的大货车、七位卡友的热心参与，这场高原上的爱心救援持续了3个多小时，而段师傅也在大家的帮助下，顺利的住进了格尔木人民医院。经过治疗，身体已经基本恢复健康。“除了感谢到场来帮助我的卡友们，最重要的我还要谢谢张冬冬师傅、车旺大卡平台还有所有帮我转发求助消息的、可能也是从未谋面过的其他卡友们。”段师傅感慨道，“如果当时没有大家伙儿一人一份的心力，后果可能不堪设想。”（乔雪峰）

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