原标题：区块链安全为行业发展保驾护航—2020创交会区块链产业峰会在成都顺利召开

10月29日，以“链上安全.可信发展”为主题的区块链安全产业峰会在成都举办。大会由成都市人民政府主办，成都市经信局和中国信通院承办，旨在研判区块链技术和产业创新发展面临的安全风险，交流安全监管治理的现状趋势，宣传区块链平台自主可控能力的建设成果，推广区块链关键基础设施的安全防护经验。共同探索区块链安全、可信、有序、健康发展的路径。

出席本次的嘉宾有：中国工程院院士沈昌祥、成都市人民政府副市长曹俊杰，四川省经济和信息化厅二级巡视员李文莉、中国信息通信研究院副总工程师续合元、浙江大学区块链研究中心常务副主任蔡亮、中国计算机学会区块链专委会主任斯雪明、中国信通院云计算与大数据研究所副所长魏凯、工信部互联网金融安全技术重点实验室主任吴震、中国政法大学区块链金融法治研究中心主任胡继晔、北京大学信息科学技术学院研究员肖臻、中国网安区块链研发中心总经理安红章、成都链安CEO杨霞、微众银行区块链首席安全科学家严强等。大会嘉宾分别从政策分析、技术热点、安全监管，应用实践等方面发表精彩演讲。

成都市人民政府副市长曹俊杰在开场致辞中表示，近年来，成都市高度重视以区块链安全为代表的网络信息安全产业发展，持续加强技术创新、人才培养、产业协同和政策扶持，着力培育产业生态，构建特色鲜明、优势突出的网络安全技术、产品和服务体系，加快建设国家级网络信息安全产业基地。

下一步，将以安全技术为基础，努力夯实区块链应用底层架构，为构建区块链安全底座打造坚实基础；以安全特色为基因，探索“区块链+行业”应用范式，助推数字经济、共享经济安全可控发展；以安全服务为抓手，加快营造区块链安全运营生态，提升成都在全国区块链安全产业版图中的显示度。

四川省经济和信息化厅二级巡视员李文莉在讲话中介绍了四川省电子信息产业建设成果，在区块链产业积累了大量的研究成果和专利技术，一批项目已在政务、金融、医疗、知识产权、食品溯源等领域落地应用。下一步，四川省将加强区块链技术攻关，壮大区块链产业规模，推动区块链融合发展，着力推进集成创新和融合应用，提供政策保障和人才支撑，推动区块链技术向更广、更深、更高的水平发展。

中国信息通信研究院副总工程师续合元在致辞中指出当今世界正经历百年未有之大变局，以区块链为代表的数字经济正逐步成为全球经济社会发展的新引擎。区块链的创新发展将为我国技术产业变革和发展数字经济提供重要的技术支撑。我们要紧紧把握时代发展的脉搏，扎扎实实推进区块链技术发展和产业应用，把创新主动权、发展自主权牢牢掌握在自己手中，助力我国实现经济高质量发展。

网络安全深刻影响着国家安全，如何用主动免疫可信计算夯实网络安全基础，筑牢区块链安全防线，成为区块链领域的一个热点话题。沈昌祥院士指出，杀病毒、防火墙、入侵检测的传统“老三样”难以应对人为攻击，且容易被攻击者利用，找漏洞、打补丁的传统思路不利于整体安全。安全可信计算实施运算同时进行免疫的安全防护，使得存在缺陷不被攻击者所利用，达到预期的计算目标。

浙江大学区块链研究中心常务副主任蔡亮围绕联盟区块链技术、安全与监管的话题，展开了精彩的演讲。蔡亮认为我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。区块链技术构建价值和信任互联网，生逢其时、大有可为。我们要深刻体会到区块链的价值绝不仅仅是技术层面的创新和颠覆，更要看到分布式信任机制带来的组织管理模式的创新。区块链目前还处于发展初期，我们要加大力度，踏踏实实做好区块链关键技术研究。

区块链技术得天独厚的安全机制，在网络安全中发挥着重要作用，中国计算机学会区块链专委会主任斯雪明发表了区块链技术在网络安全中的应用的主题演讲，斯雪明表示当前区块链在网络安全中的应用面临诸多挑战，我们仍需要加强区块链自身安全性研究、加强区块链与现有安全系统的融合研究、坚持自主可控区块链技术发展、促进区块链产、学、研融合发展、加强区块链安全复合型人才。

中国信通院云计算与大数据研究所副所长魏凯围绕“可信生态”的主题，介绍了国内外区块链产业生态的发展现状，以及中国信通院在可信区块链产业生态方面的建设成果。魏凯表示区块链技术在共享数据、流程和规则中，可服务于生产协同、流通管理、产融管理、数字金融金融四个经济环节中，穿透企业间关键要素信息。

中国信通院围绕区块链创新支撑、可信生态建设，积累了丰富的成果。在技术研究方面建成可信区块链实验室建设，开展重点技术研究，为100+家企业提供测试服务；在政策支撑方面，支撑国家部委和地方政府，服务区块链产业政策、监管政策决策；在应用推广方面，与金融、公安、财政、农业等核心机构共建13个研究组，探索行业应用路径；在标准引领方面，主导ITU-T区块链标准制定，牵头完成3项国际标准和数十项团体标准；在生态培育方面，建设可信区块链推进计划，成员400家，举办3届可信区块链峰会。

工信部互联网金融安全技术重点实验室主任吴震的演讲主题是区块链发展与安全分析。2016年初，受国家委托，实验室开始建设国家互联网金融风险分析技术平台，对全国互联网金融活动进行风险监测，为一行三会一局监管提供技术支撑。其中，虚拟数字货币作为互联网金融的一种特殊业态，自2016年以来，持续支撑央行全国虚拟货币专项整治，并在虚拟数字货币摸底排查、打击ICO方面，发挥了重要作用。2018年以来，持续开展区块链发展态势监测和专题分析，为国家提供多份重要分析研判报告，获得充分肯定。

中国政法大学区块链金融法治研究中心主任胡继晔带来了名为区块链安全监管的主题演讲，胡教授从区块链技术带来的信任价值切入，深入分析了区块链监管的可行性和必要性，提出实行预防为主、风险管理、全程控制、社会共治，建立科学、严格的监督管理制度—为区块链量身打造。

DeFi作为一个区块链领域的新兴技术，在发挥其独特优势的同时，也面临着潜在的安全风险。肖臻老师首先介绍了DeFi，即去中心化金融，及其应用场景。接着分析了DeFi在应用过程中面临的安全风险，以及在实体经济中潜在的应用价值。

中国网安区块链研发中心总经理安红章，围绕区块链安全，提出安全审计技术、网络协议安全技术、系统环境安全技术、安全密码技术等解决方案。但目前仍存在区块链安全技术缺乏规范指引，区块链分布式系统安全管理难，区块链应用业务安全可信接入难等问题。我们需要在规范化指引、标准化产品、系统性规划展开研究。

成都链安CEO杨霞的演讲题目是区块链生态安全发展及热点技术。杨老师围绕区块链产业发展及预测、区块链安全现状及存在的问题、区块链安全热点技术研究、成都链安的区块链安全解决方案等四个方面，深入讲解成都链安在建设区块链生态安全的思路和方案。

微众银行区块链安全科学家严强博士发表题为区块链可信应用的点线面体的主体演讲，严博士指出，区块链安全技术的根本目的是为了让区块链的应用变得更可信。为达到这个目的，我们需要从可信区块链数据生态建设、可信链上链下数据交换、可信跨链数据交换，以及单一可信区块链系统等四个方面展开研究。全方位构建区块链应用信任体系。

最后本次区块链安全产业峰会在热烈的掌声中圆满落幕。本次大会围绕“链上安全.可信发展”的主题，打造产、学、研结合的一次盛会，在探索区块链应用发展与区块链安全防护的道路上，为“区块链+”产业生态创新和发展保驾护航。

(责编：夏晓伦、毕磊)