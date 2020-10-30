原标题：热销、“破发”、吐槽，iPhone12上市一周是非多

发布半个月，上市近一周，iPhone12已经经历了过山车式的“机生”。10月29日，北京商报记者走访发现，iPhone12在一些第三方渠道已经跌破发行价，而在运营商渠道，办理相应的话费套餐也可以买到比官方价便宜的iPhone12，另外，iPhone12 Pro的溢价也有所下降。在业内人士看来，苹果近几年创新力不足，产品吸引力不够，消耗完“铁粉”的购买力，便很难与其他主流品牌在销量上抗衡了。

由溢价到“破发”

从苹果官网可知悉，iPhone12和iPhone12 Pro虽然已经上市，基本处于缺货状态，但iPhone12需要7个工作日左右才能发货，iPhone12 Pro则要等2-3周才能发货，iPhone12 mini与iPhone12 Pro Max还未开售，开售时间为11月6日。

因此，缺货的iPhone12和iPhone12 Pro一上市，从经销商或者黄牛手里拿货是要加价的。根据一位苹果手机经销商在本月22日提供给北京商报记者的报价，iPhone12单台溢价300-600元，iPhone12 Pro单台溢价1500-3000元。

然而，如今才过一周时间，iPhone12的溢价已经变为“破发”，iPhone12 Pro的溢价空间也缩小了。

据网上流出的一张报价单显示，iPhone12官网售价6299元的64GB版本，现在只要6230元，官网售价6799元的128GB版本，现在只要6700元左右，官网售价7599元的256GB版本，现在只要7550元。

iPhone12 Pro依然处于溢价状态，官网售价8499元的128GB版本，根据颜色分别标价9200元或9300元，官网售价9299元的256GB版本，根据颜色分别标价10200元或10300元，官网售价11099元的512GB版本，根据颜色分别标价12500元或12800元。

实际上，iPhone新机“破发”并不罕见，iPhone6S之后的几代iPhone，都出现了上市不久就“破发”的现象。当然，这里的“破发”指的是第三方渠道，苹果官网和旗舰店不会这么快调价。

产经观察家丁少将指出，iPhone12价格的跳水并不意外，毕竟苹果之前在销量压力下也采取过以价换量的策略，只是今年新机跳水的速度有些快。当然，某些经销商价格破发，可能和备货数量、营销措施有关，是否具有普遍性尚需观察。

电信分析师马继华也表示，“iPhone12确实没什么创新，原来大家寄希望于在VR和新的5G应用上有创新，结果苹果可能技术还不成熟，不敢率先推出，所以这款手机相对其他很多手机来讲并没有什么突出的特色，只剩下一个品牌优势，最初的苹果铁粉们购买完以后，剩下的市场销量我真的不看好”。

运营商的“套餐”

除了第三方渠道价格“破发”，北京商报记者通过走访发现，通过运营商渠道购买iPhone12系列，也可以获得价格优惠。

中国移动客服告诉北京商报记者，根据用户办理套餐等级的不同，购买iPhone12的价格也不同，如果办理每月500多元的5G套餐，12个月在网，就可以2000多元的价格购入iPhone12，办理原价每月100多元的5G套餐，购买iPhone12时也会优惠几百元。

此外，据报道，中国电信在成都推出优惠活动，如果办理电信99元每月的4G套餐，购买iPhone时可优惠720元，而购买129元每月的5G套餐，则享受购机优惠960+400元苹果手机专用补贴。这样算下来，购买128G存储容量的iPhone手机最终到手价格仅为5439元。

北京商报记者拨打了中国联通和中国电信的客服电话进行查询，但未查询到北京地区有这样的活动。

不过，苹果的品牌效应还是相当可观的。上周，iPhone12发售第一天，北京商报记者来到北京五环的一家苹果专卖店，和往年一样，店外排起长长的队伍，“果粉”们等不及要体验和购买新产品。很快，开售不久，各大官方渠道便显示缺货。

Strategy Analytics最新发布的研究报告指出，iPhone12有望成为下半年全球最畅销的5G手机。“苹果现在全球的销量还可以，有一部分原因是华为受到打压，相当于美国政府变相保护了苹果，看起来销量不至于很惨淡。”马继华说。

关于iPhone12系列目前的销量，北京商报记者采访了苹果公司相关负责人，对方表示公司并未公布销量，可以等最新一个季度的财报发布。

由热销到吐槽

事实上，iPhone12正式发布后，业内对其的评价仍然是创新力不足，除了5G几乎没有亮点。但这并没有磨灭众多消费者的购买热情。

丁少将认为，一方面是因为，苹果在产品端对用户需求有妥协，比如颜色、尺寸等，另一方面在价格方面也有一定的让步，通过不同的产品组合覆盖更多人群。“当然，苹果的品牌拉力、粉丝群体还是比较强大的，一旦降价冲量，苹果在市场上还是有很强的竞争力，但长期来看也会透支品牌价值。”

“品牌都是有溢价的，而且品牌一旦建立起来以后，有很长一个消费周期，2009年，苹果这个品牌在前CEO乔布斯手下成为一流品牌，如今11年过去了，这个建设周期很长，它形成了心智抢占，对于这一代人来讲是个记忆，所以在没有其他更好、更特别突出选择的时候，苹果看起来还是一个不错的选择，所以受欢迎其实也是必然。”马继华说。

马继华又补充道，还有另外一个因素就是苹果的系统相对封闭，一旦用户习惯了苹果系统的操作方式，再更换其他品牌的手机就有一定的门槛或者壁垒，所以有些消费者是不得不选择苹果，或者说形成了一种选择惯性。

值得注意的是，iPhone12的用户体验似乎并不那么舒适。在京东商城，iPhone12的累计中差评数已经突破100条，88%的好评率也创下苹果手机的历史新低。

在微博等社交平台，已经有用户晒出了自己收到的iPhone12新品，同时也指出了这款产品的不足。有网友表示：“几天前买的iPhone12128G白色，上手了几天，屏幕偏黄，看了两个小时后就觉得不舒服，边框有点割手，背面比较容易脏。”还有网友称，“5G信号时有时无，总在搜索信号，自动降下4G，来来回回有点麻烦，进入电梯后完全没信号，之前用的iPhoneX同样的卡，换了手机就变成这样”。北京商报记者 石飞月

(责编：毕磊、夏晓伦)