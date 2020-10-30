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小度发布新品“智能屏X10”

2020年10月30日17:34  来源：中国新闻网
 
原标题：小度秋季新品发布 以创造性张力加速破圈进程

　　中新网10月29日电 进入2020年下半年，百度旗下人工智能助手品牌小度动作不断。9月，小度在“百度世界大会2020”央视新闻直播现场破圈发布随身场景新品“小度真无线智能耳机”，火爆的销售、热烈的用户呼声，证实了小度破圈战略的成功，同时也让资本看到了这个人工智能领域的强劲黑马。在百度宣布小度独立融资之后，资本给出了200亿的市场估值。

　　10月29日，宣布独立融资的小度再度加码破圈，于北京三里屯CHAO酒店召开“小度秋季新品发布会”。发布会上，专为家庭场景设计的小度智能屏X10首次公开亮相，其极致美学设计、旗舰级硬件配置、领航级AI科技使之成为小度智能屏家族当之无愧的“大屏新旗舰”，官方零售价格999元。

　　除新品发布外，小度针对既往老品同样带来了多重惊喜：小度耳机再次升级，语音笔记功能全新上线，助力办公人群提升工作效率；宣布对小度智能屏Air、小度智能早教机采取规模化补贴，补贴后169元、99元的入门级价格，最大限度地为用户带来更加极致性价比的智能产品。继续联手热门综艺，为用户带来更多欢声笑语。对此，百度副总裁、百度生活事业群组(SLG)总经理景鲲现场表示：“我们的目标是希望能够为全人群服务，我们希望通过破圈提速，让智能助手以更快的速度渗透到各场景，走进更多人的生活中去。”

　　作为小度智能屏家族的大屏新旗舰产品，小度智能屏X10在外观设计、性能配置、影音资源、AI语音操控等各方面的产品细节上进行了全新升级，在功能和使用体验上进一步覆盖了全年龄段人群，致力于为每一位家庭成员带来更贴心更智能的使用体验。

　　外观设计上，重磅邀请全球知名综合性设计公司、硅谷顶级设计团队fuseproject操刀设计，率先突破传统智能音箱的塑料形态：采用金属、网布等多种材质拼接，同时在底部增设金属圆环形底座，现代感的几何美学，彰显高级感。20mm纤薄机身搭配10.1英寸超大屏幕，正面黄金比例设计，凸显小度智能屏X10旗舰大屏典范。

　　作为小度智能屏的大屏新旗舰，小度智能屏X10在配置上硬核升级：10.1英寸平板级IPS高清大屏、1280*800分辨率、8W扬声器300cc大音腔，配合行业最全的视频资源、千万音乐歌曲资源，“软硬兼施”为用户带来无与伦比的视听体验。不仅如此，小度智能屏X10搭载500万摄像头，用户无论用于安防监控还是拍照录像，生活记录、影像素材更高清。

　　技能上，小度智能屏X10在智能语音控制上再突破，全局均可实现语音操控，从儿童到老人，全年龄段人群均可0学习成本实现语音操控。此外，背靠国内人工智能领军企业百度的前沿AI技术，小度在连续对话能力、手势识别、声纹识别、智能响应等多模态交互层面所打造的用户体验，行业领先。

　　发布会现场，景鲲还带来了一款经过全新升级的小度真无线智能耳机，并以现场演示的形式，发布了小度耳机的新功能——全新升级的语音笔记功能。

　　全新升级的语音笔记功能语音即可一键开启，用户可以使用手机或耳机双收声渠道进行录音，录音过程中，小度耳机可对语音实时识别即刻转为文字显示，实现一边录音一边记录。录音完成后，用户在录音回听时，可对文字进行简单的编辑，最后进行导出、备份，全程简单易上手，真正释放办公人群生产力，工作效率大幅提升。景鲲现场对这个功能的演示，也让2020小度秋季新品新品发布会成为了“一场不用安排速记的发布会”。

　　据悉，小度耳机自9月15日在“百度世界大会2020”发布以来，凭借集AI语音助手、智能翻译、28小时超强续航、动人音质于一身的强大卖点，受消费者欢迎程度空前，开售2小时就全网售罄，后续也一直保持着超高市场关注度。“高性价比、音质清晰、续航强劲”成为用户对小度耳机的一致评价。语音笔记新功能的上线，将为这款人工智能爆品再次增添浓墨重彩的一笔，势必再掀关注热潮。

　　越来越多的用户选择使用小度耳机+小度APP，来语音控制智能家居、打开应用、听新闻资讯、交通导航、拨打电话等操作。数据显示，使用语音交互的用户占比82%，小度耳机正在成为继小度音箱之后的搜索新入口、信息服务新入口。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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